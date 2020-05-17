Скептикам показали первую в мире цветную фотографию

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 396
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 387
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
1 Просмотров: 2250
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1377
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 909
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1728
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1044
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2340
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5877
Фото
Все фото
4
17
17
8
12
СБУ опубликовала уникальные документы, касающиеся сталинских репрессий
СБУ опубликовала уникальные документы, касающиеся сталинских репрессий
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
Удобно добраться теплоходом из любого места - от Киева до Херсона: как жил городок на Днепре 40 лет назад
Удобно добраться теплоходом из любого места - от Киева до Херсона: как жил городок на Днепре 40 лет назад
&quot;Портрет доктора Гаше&quot; Ван Гога продали за $82,5 млн
"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн
Как выглядел волынский городок, который был сожжен российскими войсками во время Первой мировой - подборка фото
Как выглядел волынский городок, который был сожжен российскими войсками во время Первой мировой - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня – День памяти жертв политических репрессий
Сегодня – День памяти жертв политических репрессий
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"
На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите
На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите
Российские деньги и неонацисты - что не так с мемориалом в Бабьем Яру
Российские деньги и неонацисты - что не так с мемориалом в Бабьем Яру
Заклятый враг Советского Союза - презентовали ролик о лидере украинских националистов
Заклятый враг Советского Союза - презентовали ролик о лидере украинских националистов
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 774
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2340
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3348
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 792
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4194
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 мая 2020
Просмотров: 18
Пристосувалися
"Ми не відкриємося після карантину, бо не маємо, чим заплатити за оренду", – попереджає у Viber-групі власниця магазину іграшок, де раніше я ...
воскресенье, 17 мая 2020 16:02

Скептикам показали первую в мире цветную фотографию

  Комментировать
Скептикам показали первую в мире цветную фотографию
Сейчас цветные фотографии - это что-то очень привычное. Фото: Ярослава Буряковская

В этот день 1861 года продемонстрировали первую цветную фотографию, сделанную по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.

Джеймс Максвелл для получения цветной фотографии сделал три идентичных снимки одного и того же предмета - клетчатой ​​ленты. Для каждой фотографии он применил особый фильтр: сначала красного, затем синего, напоследок зеленого цветов.

Полученное изображение он спроектировал на экран тремя проекционными аппаратами через те же фильтры.

Долгое время люди не понимали, как Максвеллу удалось в присутствии группы традиционно скептически настроенных членов Королевской академии наук синтезировать цветное изображение. Исследования доказали, что красный фильтр пропускал ультрафиолетовые лучи, отраженные от ленты, а зеленый фильтр не был идеальным и пропускал часть синего спектра. Несмотря на свою неполную корректность, метод Максвелла доказал принципиальную возможность аддитивной цветной фотографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Цветная фотография - совокупность способов получения фотографических изображений, которые воспроизводят с некоторой точностью яркость и цвет фотографируемых объектов. Технически является отдельным направлением спектрозональных съемки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скептикам показали первую в мире цветную фотографию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Скептикам показали первую в мире цветную фотографию

Из трещин забили подземные гейзеры

Самое читаемое
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
11
 Просмотров: 24660
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
 5 Просмотров: 18936
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать
Онкобольную Анастасию Заворотнюк больше не лечать Просмотров: 9378
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
Модель в оранжевом бикини показала аппетитные ягодицы
4
 Просмотров: 8344
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7866
История
СБУ опубликовала уникальные документы, касающиеся сталинских репрессий
СБУ опубликовала уникальные документы, касающиеся сталинских репрессий
4
 1 Просмотров: 1764
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
День памяти жертв политических репрессий: президент принял участие в мероприятиях
17
 Просмотров: 351
Из трещин забили подземные гейзеры
Из трещин забили подземные гейзеры
 Просмотров: 837
Сегодня – День памяти жертв политических репрессий
Сегодня – День памяти жертв политических репрессий
 Просмотров: 297
Нашли мегаполис древнего народа
Нашли мегаполис древнего народа Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
Усик и Ломаченко являются агентами Кремля - бывшая чемпионка мира по кикбоксингу
3
Внучка Муссолини прокомментировала отмену украинских санкций
2
В ЛНР опозорились с учебником истории
1
Макс Барских для нового клипа провел международный кастинг с участием 100 самых красивых девушек
1
Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
Голосов: 181
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua