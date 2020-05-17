Скептикам показали первую в мире цветную фотографию

Сейчас цветные фотографии - это что-то очень привычное. Фото: Ярослава Буряковская

В этот день 1861 года продемонстрировали первую цветную фотографию, сделанную по методу шотландского физика Джеймса Максвелла.

Джеймс Максвелл для получения цветной фотографии сделал три идентичных снимки одного и того же предмета - клетчатой ​​ленты. Для каждой фотографии он применил особый фильтр: сначала красного, затем синего, напоследок зеленого цветов.

Полученное изображение он спроектировал на экран тремя проекционными аппаратами через те же фильтры.

Долгое время люди не понимали, как Максвеллу удалось в присутствии группы традиционно скептически настроенных членов Королевской академии наук синтезировать цветное изображение. Исследования доказали, что красный фильтр пропускал ультрафиолетовые лучи, отраженные от ленты, а зеленый фильтр не был идеальным и пропускал часть синего спектра. Несмотря на свою неполную корректность, метод Максвелла доказал принципиальную возможность аддитивной цветной фотографии.

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Цветная фотография - совокупность способов получения фотографических изображений, которые воспроизводят с некоторой точностью яркость и цвет фотографируемых объектов. Технически является отдельным направлением спектрозональных съемки.