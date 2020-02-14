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пятница, 14 февраля 2020 10:38

Сияет, как фонарь - нашли уникальный культовый предмет из янтаря

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Археологи обнаружили редкий янтарный диск в керамической посуде, которую раскопали еще 11 лет назад возле городка Лёгструп, Дания. Горшки хранили в музее датского города Выборг, но до недавнего времени не исследовали их.

Поселение, которому около 3 тыс. лет, нашли в 2008-м. Тогда раскопали остатки земледельческих домов, ямы для приготовления пищи и керамические кувшины, в которых, по предположению ученых, хоронили прах умерших после обряда кремации, сообщает The History Blog.

Компьютерная томография, проведенная недавно, показала, что внутри действительно хранились фрагменты костей и прах, но в одном из сосудов обнаружили маленький предмет, похожий на хоккейную шайбу. Когда его достали, он выглядел неприметно. Когда взялись за очистку от земли, увидели чрезвычайно редкий солнечный диск, изготовленный из янтаря.

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Автор: Viborg Museum
  Археологи обнаружили первый в Дании солнечный диск, которому около 3 тыс. лет
Археологи обнаружили первый в Дании солнечный диск, которому около 3 тыс. лет

Находка стала первой в Дании. Имеет размер 3 см и толщину 0,9 см. Исследователей поразила ее тонкая обработка. Когда через грани проходит свет, диск сияет красным огнем. Специалисты установили, что предмет поместили к праху подростка.

Янтарь считали ценным товаром в Скандинавии во времена бронзового века. Он считался символом солнца - проявлением солнечной силы и света. Изготовление дисков свидетельствовало о вере людей в то, что подобно солнцу, которое двигалось небом днем, оно путешествовало подземным миром ночью. Дорогой артефакт положили в захоронение или из-за высокого социального статуса покойника, или по религиозным мотивам - чтобы его душа отправилась в потусторонний мир под защитой солнечных лучей.

Сокровище из 1 тыс. cредневековых монет XV в. нашли в лесу недалеко от города Вайле, Дания. Деньги серебряные с незначительными примесями меди. Весят около 1 г.

Более 800 монет разбросаны по местности, остальные прилипли к остаткам горшка, в котором их прятали. На эти средства можно было купить 10 коров или прокормить фермерскую семью в течение года.

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