Сияет, как фонарь - нашли уникальный культовый предмет из янтаря

Археологи обнаружили редкий янтарный диск в керамической посуде, которую раскопали еще 11 лет назад возле городка Лёгструп, Дания. Горшки хранили в музее датского города Выборг, но до недавнего времени не исследовали их.

Поселение, которому около 3 тыс. лет, нашли в 2008-м. Тогда раскопали остатки земледельческих домов, ямы для приготовления пищи и керамические кувшины, в которых, по предположению ученых, хоронили прах умерших после обряда кремации, сообщает The History Blog.

Компьютерная томография, проведенная недавно, показала, что внутри действительно хранились фрагменты костей и прах, но в одном из сосудов обнаружили маленький предмет, похожий на хоккейную шайбу. Когда его достали, он выглядел неприметно. Когда взялись за очистку от земли, увидели чрезвычайно редкий солнечный диск, изготовленный из янтаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли старинную фигурку для малоизвестной настольной игры

Автор: Viborg Museum Археологи обнаружили первый в Дании солнечный диск, которому около 3 тыс. лет

Находка стала первой в Дании. Имеет размер 3 см и толщину 0,9 см. Исследователей поразила ее тонкая обработка. Когда через грани проходит свет, диск сияет красным огнем. Специалисты установили, что предмет поместили к праху подростка.

Янтарь считали ценным товаром в Скандинавии во времена бронзового века. Он считался символом солнца - проявлением солнечной силы и света. Изготовление дисков свидетельствовало о вере людей в то, что подобно солнцу, которое двигалось небом днем, оно путешествовало подземным миром ночью. Дорогой артефакт положили в захоронение или из-за высокого социального статуса покойника, или по религиозным мотивам - чтобы его душа отправилась в потусторонний мир под защитой солнечных лучей.

Сокровище из 1 тыс. cредневековых монет XV в. нашли в лесу недалеко от города Вайле, Дания. Деньги серебряные с незначительными примесями меди. Весят около 1 г. Более 800 монет разбросаны по местности, остальные прилипли к остаткам горшка, в котором их прятали. На эти средства можно было купить 10 коров или прокормить фермерскую семью в течение года.