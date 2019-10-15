"Сила геометрии" - построили сооружение по проекту да Винчи

Автор: livescience.com Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи

Исследователи Массачусетского технологического института построили миниатюрную копию моста спроектированного Леонардо да Винчи. Детали изготовили с помощью 3D-принтера.

В 1502-м султан Османской империи Баязид II спланировал построить мост, который должен был соединить Константинополь - теперь Стамбул, с городским районом Галата. Среди участников "конкурса" был и Леонардо, который направил письмо с зарисовками и описание проекта длиной более 280 м. Несмотря на то, что художник был известен миру, султан ни избрал его проект, сообщает Live Science.

Американские ученые изготовили 126 блоков для постройки. Конструкция получилась в 500 раз меньше оригинала. После сборки мост легко держался под собственным весом, не нуждался в скрепляющем материале и в поддержке колоннами. Удивленные ученые назвали это "силой геометрии".

Проект так и не воплотили в жизнь. По замыслу мост был в 10 раз длиннее и значительно прочнее чем обычные подобные сооружения того времени.

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Автор: livescience.com Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи

Историк архитектуры Алессандро П`ератини обнаружил, что каменные блоки поднимались и опускались на место за 150 лет до изобретения подъемного крана. Эксперименты показали, что системы канатного подъема с рычагами было достаточно, чтобы поднять блоки весом в 200 - 400 кг. Это позволяло с легкостью опускать их вплотную к соседу.