"Сила геометрии" - построили сооружение по проекту да Винчи

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 711
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2700
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1161
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4113
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2637
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 873
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5985
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
9
13
12
5
5
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах
Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах
Воспоминания, документы, фотографии: показали вещи времен УНР
Воспоминания, документы, фотографии: показали вещи времен УНР
Украшения и оружие - археологи наткнулись на древние захоронения
Украшения и оружие - археологи наткнулись на древние захоронения
Видео
Все видео
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
Показали кадры закарпатской свадьбы 1930-х годов
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3447
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6858
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1863
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 15:20

"Сила геометрии" - построили сооружение по проекту да Винчи

  Комментировать

Автор: livescience.com
  Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи
Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи

Исследователи Массачусетского технологического института построили миниатюрную копию моста спроектированного Леонардо да Винчи. Детали изготовили с помощью 3D-принтера.

В 1502-м султан Османской империи Баязид II спланировал построить мост, который должен был соединить Константинополь - теперь Стамбул, с городским районом Галата. Среди участников "конкурса" был и Леонардо, который направил письмо с зарисовками и описание проекта длиной более 280 м. Несмотря на то, что художник был известен миру, султан ни избрал его проект, сообщает Live Science.

Американские ученые изготовили 126 блоков для постройки. Конструкция получилась в 500 раз меньше оригинала. После сборки мост легко держался под собственным весом, не нуждался в скрепляющем материале и в поддержке колоннами. Удивленные ученые назвали это "силой геометрии".

Проект так и не воплотили в жизнь. По замыслу мост был в 10 раз длиннее и значительно прочнее чем обычные подобные сооружения того времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследовали древнюю технологию сохранения воды

Автор: livescience.com
  Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи
Ученые построили миниатюрную копию моста Леонардо да Винчи

Историк архитектуры Алессандро П`ератини обнаружил, что каменные блоки поднимались и опускались на место за 150 лет до изобретения подъемного крана. Эксперименты показали, что системы канатного подъема с рычагами было достаточно, чтобы поднять блоки весом в 200 - 400 кг. Это позволяло с легкостью опускать их вплотную к соседу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сила геометрии" - построили сооружение по проекту да Винчи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Правительство разрешило изымать землю

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 51313
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 48079
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 41176
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 36700
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 22322
История
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
9
 Просмотров: 162
В лесу раскопали клад серебряных монет
В лесу раскопали клад серебряных монет Просмотров: 396
В руинах античной таверны нашли уникальную фреску
В руинах античной таверны нашли уникальную фреску Просмотров: 855
В церкви обнаружили детское захоронение
В церкви обнаружили детское захоронение Просмотров: 612
Правительство разрешило изымать землю
Правительство разрешило изымать землю
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Голосов: 4332
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua