Показали механизм, который помогал древним грекам при строительстве

Историк архитектуры Алессандро П`ератини обнаружил, что каменные блоки поднимались и опускались на место за 150 лет до изобретения подъемного крана.

Свидетельством этого являются углубление для тросов, рычагов и деревянных катков в камнях найденных в Коринфе, сообщает Science Alert.

Автор: Pierattini, Annual of the British School at Athens Греки использовали инновационные методы строительства за 150 лет до изобретения крана в VI в. до н.э.

Древние греки изобрели кран в конце VI в. до н.э. До этого считалось, что использовали невероятные физические усилия при строительстве.

"Главное открытие греков в технологии строительства - это кран. Известно, что ни одна из предыдущих цивилизаций не использовала его, и он оставался центральным в строительстве без значительных изменений в течение почти 25 веков - потому что он был идеальным", - говорит П`ератини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи откопали древний морской порт

Эксперименты проведенные историком показали, что системы канатного подъема с рычагами было достаточно, чтобы поднять блоки весом в 200 - 400 кг. Это позволяло с легкостью опускать их вплотную к соседу. Камни из карьера доставали без углублений, потому что они не были нужны пока не приходило время ставить их на место постройки.

Таким образом древнегреческие методы строительства были более инновационными чем предполагали ученые. Греки усовершенствовали метод и на его основе изобрели известный всем подъемный кран.

Археологи из университетов Парижа и Сорбонны во главе с французским египтологом Пьером Талием нашли папирус возрастом 4500 лет. Его обнаружили в пещере Вади-эль-Жарден на берегу Красного моря. Журнал вел египетский чиновник Мерер. Из него узнали, как египтяне строили пирамиды. Известняковые блоки перемещались рабами на расстояние 25 км вдоль реки Нил. Они сделали гигантские плотины для отвода воды Нила и направили потоки через искусственные каналы к стройплощадке. Гигантские блоки клали в эти каналы. Таким образом их перемещали кораблями по воде.