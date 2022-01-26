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четверг, 27 января 2022 09:20

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

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Сгорели живьем: загорелся космический шаттл
Во время тестирования в пожаре погибли три астронавта. Фото: https://was.media

При тестировании запуска шаттла "Аполлон-1" в американском космическом Центре им. Кеннеди 27 января 1967-го погибли три астронавта В. Грисс, Э. Уайт и Р. Чаффи.

Первый пилотируемый полет по программе "Аполлон" планировался на 21 февраля 1967 года. На стартовом комплексе №34 отключили все коммуникации для проверки работы ракеты-носителя и корабля от собственных источников питания. В 13 ч. после размещения экипажа в составе Вирджила Гриссома, Эдварда Вайта и Роджера Чаффи внутри техники загерметизировали люк корабля и закрыли люк носового обтекателя.

Космонавты имели биомедицинские датчики, были присоединены к системе связи и подключены к системе жизнеобеспечения. Началась продувка скафандров. В течение 5 лет. испытания наземные приборы показали неожиданный рост потока кислорода к скафандрам. Уайт заявил: "Огонь в кабине".

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На борту корабля произошел сильный пожар. В чистом кислороде огонь распространялся мгновенно и уже через 15 с. охватил весь командный модуль "Аполлона". Через 5 мин. рабочие смогли частично потушить пожар и открыть люк, но из-за густого дыма не смогли сразу забраться внутрь. Когда дым распылен, спасатели увидели тела астронавтов в оплавленных скафандрах. Все трое погибли.

Проверка установила, что огонь повлек замыкание электропроводки. В кислородной атмосфере и при достаточном количестве горючих материалов пожар был стремительным и катастрофическим. Астронавты задохнулись сразу, спасти их было невозможно.

NASA приостановило пилотируемые полеты и произвело серьезные изменения в конструкцию кораблей. Аполлон-2 и Аполлон-3 стали макетами, Аполлон-4, Аполлон-5 и Аполлон-6 запускались без пилотов. Через два года американцы достигли Луны на "Аполлоне-11". Три кратера там названы в честь Гриссома, Уайта и Чаффи.

На стартовой площадке космодрома "Байконур" в Казахстане 24 октября 1960 взорвалась ракета Р-16. Сгорели 57 военнослужащих и 17 конструкторов, офицеров и обслуживающего персонала. Это самая большая катастрофа в истории космонавтики.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

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