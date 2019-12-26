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суббота, 28 декабря 2019 08:20

Семь подземных толчков разрушили три провинции

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Семь подземных толчков разрушили три провинции
Землетрясение в Турции: семь подземных толчков разрушили три провинции. Фото: NordNordWest

От семи толчков землетрясения на севере Турции 28 декабря 1959 года погибло более 32 тысяч человек. Эпицентр землетрясения с силой толчков 7,9 баллов по шкале Рихтер прошел в провинциях Стамбул, Сивас и Самсун. Это землетрясение вошло в список 10 крупнейших землетрясений 20-го века.

За столетие в Турции произошел 66 землетрясений магнитудой 6,0 и выше, а также 15 землетрясений магнитудой 7,0 и выше. Землетрясение магнитудой 7,9, произошедшего в 1939 году в Стамбул, считается сильнейшим в Турции с 1903 года.

Эрзинджан расположен в сейсмически активной зоне и за свою историю не раз переживал тяжелые землетрясения. Здесь в течение последних 800 лет произошло более 25 разрушительных землетрясений. Землетрясение 1959 года ухудшалось морозами.

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Разрушенные больше 115 000 зданий. Чтобы защититься от морозов, достигавших 30 градусов, жители насыпали на крыши своих домов камни и глину. Когда начались толчки, крыши упали на спящих людей. Из-за метелей помощь пришла через две недели. В это время погибло от холода и ранений еще 20 000 турок. Жители Турции еще долгое время были вынуждены жить в контейнерных зданиях. В регион доставлялась помощь, собранная с помощью гуманитарных организаций.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера произошло северо-западе Армении 7 декабря 1988. Разрушенные город Спитак, частично - города Ленинакан, Степанаван, Кировакан ​​и еще более 300 населенных пунктов. Погибли по меньшей мере 25 тыс. человек, 514 тыс. Остались без крова.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

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