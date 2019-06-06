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четверг, 06 июня 2019 07:56

Сегодня Вознесения - что делать и о чем наблюдать

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Сегодня Вознесения - что делать и о чем наблюдать
На Вознесение пекут печенье-лесенки Фото: vsviti.com.ua

Сегодня в Украине отмечают Вознесение Господне. Это один из 12 важнейших церковных праздников.

Согласно Евангелию, на 40 день после Воскресения Иисус вместе с апостолами поднялся на Елевонськую гору в Иерусалиме. Дал своим ученикам последние наставления, и вознесся на небо.

Роса в этот день считается лечебной, нужно пройтись по ней босиком. А куриное яйцо, которое снесено в этот день, нужно оставить на чердаке. Оно будет оберегать дом.

Нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели. Простить тех, кто обидел вас. Есть традиция посещать друзей и родственников. В подарок приносят печенье-лесенки, которые символизируют Вознесения Христа на небо.

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Во многих регионах в этот праздник принято поминать умерших. Женщины лепили из теста "поминальные хлебцы" и "небесные лесенки", в помощь родителям, чтобы им удобнее и быстрее было добраться до райских ворот. Люди относили эти лесенки на могилы родственников или в поле - чтобы зерно тянулось к солнцу и небу.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Запрещается исполнять тяжелую работу и заниматься делами по дому. Свободное время необходимо посвящать молитвам и членам семьи.

Нельзя бросать мусор и плевать на улице, чтобы не попасть в Иисуса Христа. По преданию, он в это время приходит в дома под видом нищих.

Приметы и поверья

Сухая погода на Вознесение - не будет дождя еще 6 недель, мокрая - дождь будет еще 6 недель идти.

Идет дождь - на Илью (2 августа) будет гроза.

Если в Вознесение Господне загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Нельзя в этот день убирать в доме, иначе счастье можно нечаянно "убрать".

В этом году празднование Троицы приходится на 16 июня - пятидесятый день после Пасхи. Этот день также называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Поскольку Троица приходится на воскресенье, выходной переносится на понедельник - 17 июня. Таким образом у украинцев будет три выходных подряд - 15, 16, 17 июня.

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Дата
06
июня

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  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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