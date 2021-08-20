Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

Во время коммунистического тоталитарного режима украинский флаг был элементом сопротивления. Фото: ukrinform.com

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Его ввели указом президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 2004-го.

"В честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины постановляю установить День Государственного Флага Украины, который отмечать ежегодно 23 августа", - говорилось в документе.

Традиция использования сине-желтых флагов как украинских национальных цветов зародилась 1848-го. Во время революции на городской ратуше Львова впервые был поднят желто-голубой флаг. Считают, что его истоки от хоругви Галицко-Волынского княжества - голубой фон с золотым львом.

Во второй половине XIX в. желто-синие флаги начали использовать во время проведения Шевченковских и других национальных праздников.

Использование сине-желтых флагов на Приднепровье стало возможным после революции 1905-1907 годов. На время свержения царизма эти краски были уже привычным и общепризнанным элементом украинской национальной символики.

25 марта 1917 года под сине-желтыми флагами состоялась 25-тысячная манифестация солдат-украинцев и студенческой молодежи в Петрограде, а 1 апреля 1917-го участники украинской национальной манифестации в Киеве несли 320 национальных флагов. Солдаты-украинцы киевского гарнизона несли сине-желтые знамена с надписями: "Свободная Украина", "Вечная память борцам за свободу", "Война к победе".

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Сине-желтые флаги стали обязательным атрибутом всех собраний украинской общественности в разных городах Украины и бывшей империи.

24 июля 1990 года в Киеве сине-желтый флаг торжественно подняли над зданием городского совета. Перед тем знамя освятили в Софийском соборе владыкой Владимиром и настоятелем храма Бориса и Глеба Украинской автокефальной церкви отцом Юрием.

После провозглашения Акта независимости Украины 24 августа 1991 года, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. 4 сентября того года подняли над парламентом.

24 августа Украина будет отмечать 30-летие Независимости. Украинский народ начал превращаться в нацию во время революции 1917-1921 годов. Тогда провозгласили независимость Украинской Народной Республики. Но из-за несформированности нации и внешнего давления не смогли удержать самостоятельность. Об этом Gazeta.ua рассказал историк Станислав Кульчицкий. "Украинская нация начала формироваться в XIX в, но процесс охватывал узкий круг украинской интеллигенции. Несформированность нации проявлялась в том, что люди Украины были только населением. Не осознавали себя как отдельное сообщество. Основную часть городского населения Украины составляли русские, русскоязычные украинцы и представители других этносов. Украинскую революции 1917-1921 годов делало преимущественно сельское население и украинская национальная интеллигенция", - говорит исследователь прошлого.