Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк

24 августа Украина будет отмечать 30-летие Независимости. Украинский народ начал превращаться в нацию во время революции 1917-1921 годов. Тогда провозгласили независимость Украинской Народной Республики. Но из-за несформированности нации и внешнего давления не смогли удержать самостоятельность. Об этом Gazeta.ua рассказал историк Станислав Кульчицкий.

Карту "Мировой мир на Украине!" выдали в Вене в 1919 году

"Украинская нация начала формироваться в XIX в, но процесс охватывал узкий круг украинской интеллигенции. Несформированность нации проявлялась в том, что люди Украины были только населением. Не осознавали себя как отдельное сообщество. Основную часть городского населения Украины составляли русские, русскоязычные украинцы и представители других этносов. Украинскую революции 1917-1921 годов делало преимущественно сельское население и украинская национальная интеллигенция", - говорит исследователь прошлого.

Селянам было свойственно добиваться своих прав с помощью оружия. Самый яркий пример - казацко-крестьянское восстание в середине XVII в. Это обеспечило успех национально-освободительной борьбы в поединке с Польшей, но не окончательную победу.

"Чтобы предотвратить угрозу со стороны Польши Богдан Хмельницкий согласился на вассальную зависимость от московского царя Алексея Михайловича. Когда понял опасность такой зависимости было уже поздно, - говорит историк. - А вскоре новорожденные институты государства Богдана Хмельницкого начали подрываться с середины стремлением казацкой старшины поставить крестьян в материальную зависимость от себя, то есть занять место польских панов. Они приветствовали то, что помогало им в этом, пренебрегая какими государственными интересами. Подобное можем видеть даже и сегодня".

Какое место в истории должны отвести Акту провозглашения независимости Украины?

Это уникальный документ. С ним не сравнится ни один другой. Хотя и критикуют его за то, что провозгласил, а не восстановил независимость, ссылаясь на УНР. Но при той власти, общественных знаниях и представлениях это было невозможно. При Советском Союзе же понятие национальной государственности стало эфемерным. Поэтому провозглашение независимости Украины было необходимо.

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Летом 1990 года премьер Великобритании Маргарет Тэтчер посетила Киев и во время встречи с украинскими политиками демократического блока не поддержала их стремление к независимости. Позже в Верховной Раде президент США Джордж Буш произнес речь, которую назвали "котлета по-киевски". В ней предостерегал украинцев от "самоубийственного национализма". Почему ведущие страны мира тогда не поддерживали независимость Украины?

Лидеры ведущих стран мира боялись расползание ракетно-ядерного оружия. Украина в 1991 году занимала третье место после России и США по ядерному потенциалу. Думаю, что сейчас они жалеют о разоружении. Но тогда опирались на существующую реальность, и Украина была слишком уступчивой. Автор: Александр Клименко "Голос Украины" 1 августа 1991 президент США Джордж Буш посетил Киев СССР ждало самоуничтожение потому что советская система власти и собственности больше не могла выдерживать конкуренцию со стороны других мировых держав. Западные страны надеялись, что при таких реалий постсоветская Россия будет развиваться как демократическая страна. К сожалению этого не произошло.

На референдуме в марте 1991 года 70% украинцев поддержали сохранение СССР. В декабре того года за независимость Украины выступило более 90%. Что повлекло изменение настроений жителей Украины?

К тому времени три поколения жителей Украины были воспитанниками советской власти и идеологии. Поэтому результаты мартовского референдума вполне понятны. В то же время, все с энтузиазмом приветствовали горбачевскую перестройку. Путч ГКЧП 19 августа встряхнул украинское общество. Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому. Этим объясняются результаты референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины. Сейчас осталось только два советских поколения, но среди них оказалось немало людей привыкших к государственного патернализму - когда граждане позволяют власти диктовать модели поведения в обмен на обеспечение их потребностей. Они наиболее склонны поддерживать популистские лозунги некоторых политиков и даже после семи лет украинско-российской войны не видят угрозы национальной независимости со стороны России.

Часто, особенно из-за границы можно было услышать, что украинцы не знают, в какую сторону движутся - то ли к Западу или в Россию. Сейчас выбрали западный вектор. Нужна ли Западу Украина?

Все три последних десятилетия в Украине происходит процесс утверждения декомократии и рыночных отношений. Однако остатки советского образа мышления еще не преодолены. Они искусственно усиливаются мощными экономическими и информационными воздействиями со стороны России, правящие круги которой не собираются отказываться от советского наследия, в частности территориального. Сейчас Украина находится на грани между Западом и Востоком. Россия хочет распространить свою власть на все бывшие советские республики. Запад уже освоил страны Балтии и все посткоммунистические государства Центральной и Восточной Европы. Украина является заложницей обоих, испытывает сильное влияние. Но уже Конституцией признано, что европейский вектор - единственный в ориентации Украины. Это достижение евромайдана, который перерос в Революцию Достоинства. Оно вселяет в нас оптимизм, что мы не станем куклой в руках Кремля, а будем независимым государством в пределах Европейского содружества. Экономическая, политическая, культурная интеграция с ведущими странами Запада является непременным условием сохранения независимой, суверенной и соборной Украины. Эта враждебность искусственная. Все "вельможи" держат свои капиталы на Западе, там живут их дети Сам Запад хотел бы наладить отношения с Россией, но Россия хочет быть окруженной врагами, потому что это помогает путинскому режиму укрепить свою власть внутри. Эта враждебность искусственная. Все "вельможи" держат свои капиталы на Западе, там живут их дети. Запад не хочет новой полноценной холодной войны, поскольку Россия имеет ядерный потенциал и право вето в Совбезе ООН. Но политика Москвы такова, что такая война может начаться и тогда неизвестно, как дальше развернутся события.

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Эффективна ли политическая система Украины?

Современная политическая элита в Украине остается советской. Она экономически связана с путинской Россией. К сожалению, в 1991 году мы достигли только политической независимости, а экономической даже сейчас практически не имеем. Хотя за последние 10 лет произошли существенные сдвиги. Россия из-за этого перешла от братских объятий к военной агрессии. Значительным фактором, который объединяет нынешнее украинское общество является сам Путин, который уже приступил к дореволюционной лексике - единого народа украинцев и русских и отказался от фразеологии "братских народов", которая существовала все десятилетия советской власти и действовала до 2012 года. Автор: Reuters 21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан Независимости в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Политическая система переходная от государственного патернализма связанного с тоталитаризмом. Вызревание гражданского общества, которого не было в советские времена - необходимое условие для утверждения независимости. Оно развивается в борьбе с олигархическим капиталом. Когда разовьется окончательно, то тогда и приблизимся к Европе.

Что считаете главными достижениями и недостатками Украины за 30 лет?

Основными достижениями Украины является укрепление демократии и развитие рыночных отношений. Они ориентированы на усиление экономических связей с ведущими странами Запада. Недостаток - недостаточная вовлеченность граждан в демократические процессы. Это оборачивается искажением политической жизни. Приводит к недостаточному контролю гражданского общества над экономическим потенциалом страны. Он до сих пор существенно зависит от олигархического капитала.

24 августа исполняется 30 лет со времени провозглашения независимости Украины. Gazeta.ua предлагает вспомнить 30 человек, которые доказывали отдельность украинцев, отстаивали свои земли с оружием, основали и развивали государственные традиции.