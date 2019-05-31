Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи

По народным приметам, до 31 мая распускались дубы Фото: UkrMedia

Федота Овсянка или Семь Дев отмечают 31 мая. Чествуют мученика Федота Анкирского и семь дев мучениц.

В народе этот день считали благоприятным для посева овса. Поэтому назвали Федота Овсянка. Еще он совпадал с полным распусканием дубов.

Говорили:

Придет Федот, последний дубовый лист развернет.

Когда дуб последний лист развернет, пора сеять овес.

Если на Федота на дубу макушка с опушкой, то овес будешь мерить бочкой.

Если на дубе лист в пятак, то и ярым быть так.

Дуб одевается, скотина наедается.

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Рожденные 31 мая, в течение жизни приходили к дубу и подолгу под ним сидели, чтобы набраться жизненной силы и энергии.

Издавна дуб считался символом силы, могущества, крепкой веры и славы. Славяне верили, что именно на нем, а не на яблоне растут плоды бессмертия - молодильные яблока.

Молодые пары приходили к дубу и трижды, держась за руки, обходили его кругом. Считается, что после такого обряда их союз будет таким же вечным и несокрушимым, как это дерево.

Приметы

Дуб перед ясенем лист пустил - к засушливому лету.

Если 31 мая на дубах листья не полностью развернулись, то ожидали плохого урожая яровых раннего посева.

Пар от земли идет - к дождю.

Яблоня и рябина поздно расцвели - к поздней осени.

Кукушка долго и без остановки кует - к наступлению теплых дней.

Во время заката солнце бледным стало - к дождю.

В III в. правитель городе Анкира в Турции преследовал христиан и арестовал семерых дев. Отдал их на осквернение юношам. Одна из них припала к ногам и стала умолять отпустить их. Те не стали трогать девушек и расплакались. Тогда дев утопили в озере. Одна из казненных приснилась Федоту и попросила по-христиански похоронить их тела. Тот выполнил ее просьбу. Об этом узнал правитель и Федоту отрубили голову.