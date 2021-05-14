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пятница, 14 мая 2021 10:18

Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

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Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Украинцы спасали евреев во время Второй мировой войны. Прятали по домах и монастырях. Фото: uinp.gov.ua

14 мая отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Его ввели постановлением Верховной Рады в феврале 2021-го.

В течение Второй мировой войны в Украине фашисты уничтожили 1,5 млн евреев. Часть людей, которых хотели убить, удалось спасти. За это, званием "Праведника народов мира" Израилем удостоены 2659 граждан Украины. Больше всего - из Винницы, Одессы, Львова, Харькова, Житомира, Киева, Ровно, Хмельницкого, Тернополя. Ознакомится с их биографиями можна на портале Праведники народов мира. Украина.

Звание предоставляет Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем в Иерусалиме. Дают это на основе документов, свидетельств уцелевших лиц и очевидцев. Комиссия из историков, юристов и уцелевших жертв Холокоста тщательно изучают каждый случай. Звание - уважение людям, которые проявили достоинства во время войны.

Среди основных условий для получения его выделяют:

- рекомендация от еврейских организаций

- человек должен исповедовать христианство и не быть этническим евреем

- помощь, которая предоставлялась евреям, должна была быть сознательной, бескорыстной, длительной и важной

- для жизни спасителя евреев и его семьи существовала опасность

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Праведниками народов мира получают именную медаль, почетный сертификат и право вписать свое имя на Стене Чести в Саду Праведников в Иерусалиме. Израиль выдает им почетное гражданство.

Истории спасения евреев, фото, документы, видеовоспоминания, архивные и музейные материалы собрали на сайте "Портреты". Каждый очерк представляет исследователь, член семьи, краевед, учреждение.

Жертвами Холокоста считаются 6 млн евреев Европы, убитых на протяжении 1933-1945 годов. Это число закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Однако полного поименного списка жертв не существует. К концу войны нацисты уничтожали даже следы от лагерей смерти. Сохранились свидетельства о вывозе или уничтожения уже похороненных останков людей перед приходом советских войск.

В Национальном Мемориале Катастрофы и Героизма Яд Вашем в Иерусалиме хранятся персональные документы, свидетельствующие о примерно 4 млн жертв, поименно идентифицированных.

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Дата
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мая

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