Считались чужими - нашли древнюю могилу карлика

В Китае обнаружили древнее кладбище. Фото: 112

В китайской провинции Хэнань обнаружили 5000-летнее кладбище с могилой карлика.

Могилу с костями низкого человека обнаружили в городе Гуанджи на берегу реки Хуанхэ. Углеродное датирование костей с этого кладбища показало, что люди проживали здесь общиной в период от 3300 до 2900 гг. н.э, сообщает facenews.ua.

Захоронения в Гуанджи были простыми. Это были обычные ямы в земле, в которые вместе с телом человека заключали несколько погребальных артефактов.

Могила карлика почти не отличается от других захоронений. У похороненного руки были спрятаны за спиной, а во всех других могилах руки погребенных людей были сложены на груди.

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Анализ зубов показал, что этот человек был взрослым, но его кости не сформировались до конца. Плохая сохранность костей таза не позволила достоверно оценить пол умершего человека.

Китайский философ Чжуан-цзы пишет, что люди с карликовостью воспринимались в общинах того времени как чужие. На это косвенно указывает и то, что руки этого человека были спрятаны за спиной.

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