Сборник рассказов сделал украинского писателя знаменитым

2 сентября 1831 вышли "Вечера на хуторе близ Диканьки". Фото: "Гордон"

Первая часть "Вечеров на хуторе близ Диканьки" писателя Николая Гоголя вышла 2 сентября 1831-го.

В нее вошли повести о жизни украинцев "Сорочинская ярмарка", "Вечер накануне Ивана Купала", "Майская ночь, или Утопленница" и "Пропавшая грамота".

Рассказы Гоголь писал в 1829-1832-х. По сюжету, их якобы собрал и издал "пасечник Рудый Панько".

Гоголь рассказывал поэту Александру Пушкину, что книга насмешила работников типографии, в которой ее выдавали.

Сборник историй пользовался популярностью у читателей и сделал Гоголя известным.

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"Сейчас прочел "Вечера близ Диканьки". Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился", - отзывался о книге Пушкин.

В Полтаве на углу улиц Пушкина и Гоголь 1 апреля открыли скульптурную композицию. На лестнице отеля Premier Palazzo будто встречаются поэт Александр Пушкин и писатель Николай Гоголь.