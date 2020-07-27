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Самолет упал на людей во время авиашоу

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Самолет упал на людей во время авиашоу
Скниловская трагедия стала крупнейшей в истории авиационных шоу Фото: 112.international

Крупнейшая в истории авиационных шоу катастрофа произошла 27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме под Львовом. Унесла жизни 77 человек, из них 28 детей.

В тот день на аэродроме "Скнылив" - теперь Международный аэропорт "Львов", проходило празднование 60-й годовщины 14 авиационного корпуса ВВС Украины. Пилоты демонстрировали выполнение фигур высшего пилотажа за чем наблюдали 10 тыс. человек.

В 12:52 пилоты истребителя Су-27УБ завершали выполнение фигуры "косая петля", но самолет пролетел на слишком малой высоте - задел дерево, рулежные дорожки и 2 других самолета. Неуправляемый Су-27 совершил несколько оборотов и упал на людей, которые подошли посмотреть на маневры поближе. Кроме множества погибших, было ранено около 250 человек, по другой версии более 540. Пилоты успели катапультироваться сразу после столкновения.

Причиной трагедии назвали плохую организацию, подготовку и проведение авиашоу. Пилотов Су-27 Владимира Топонаря и Юрия Егорова обвинили в уклонении от пилотного задания и ошибке в пилотировании. В свою очередь те отмечали плохую организацию шоу и нестабильность самолета. К тому же, выполнять маневры должны были на самолете МиГ-29, на котором тренировались, но тот не смогли перебросить из Ивано-Франковска из-за плохих погодных условий.

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В итоге к ответственности привлекли 10 человек. Летчики получили 14 и 8 лет заключения. Должны были выплатить значительные компенсации за уничтоженный самолет. Вскоре сроки наказания и суммы выплат уменьшили.

Родственникам погибших выплатили 10 - 100 тыс. грн. компенсации. Значительно меньшие суммы получили раненые, хотя множество из них остались инвалидами и получили тяжелые психические травмы.

В память о погибших на территории аэродрома возвели часовню, а на месте падения самолета - памятник.

До Скниловской трагедии крупнейшей в истории авиационных шоу катастрофой стало столкновение над авиабазой Рамштайн в Германии в 1988 году. Тогда в воздухе столкнулись 3 итальянских учебно-боевых самолета "Аэрмакки", которые упали на зрителей. Погибло 70 человек, 300 получили ранения.

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Дата
27
июля

Самолет упал на людей во время авиашоу

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