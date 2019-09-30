Самое большое и самое ценное в стране - нашли древнее украшение

На эстонском острове Сааремаа обнаружили золотое шейное украшение III-IV вв.

Украшение весит 175 граммов. Она является наиболее ценной золотой находкой на территории Эстонии, сообщает НВ.

"Это очень древнее шейное украшение, оно датируется III-IV веком, то есть, ему 1700 лет. В Эстонии это первая подобная находка. Во всей Скандинавии подобных находок около 60. Этот экземпляр один из самых крутых, ведь это - чистое золото. Вес украшения - 175 граммов. Это одно из самых массивных золотых украшений того времени, которые были найдены", - рассказал археолог-любитель Егор Климов.

Украшение могло принадлежать представителю элиты.

Автор: err.ee В Эстонии нашли древнее украшение

"Считается, что оно было символом принадлежности к высшим эшелонам общества. Так что это не обычные браслеты. Как это конкретное шейное кольцо оказалось на Сааремаа, само по себе волнующий вопрос, на который мы, вероятно, никогда не получим реального ответа. Этот вид ювелирных украшений связан с королевской властью и королевскими семьями", - рассказала археолог Марика Мяги.

Предполагается, что владелец украшения мог погибнуть в битве и его похоронили с украшением. Или ее мог потерять гость из Скандинавии. С 60 сохранившихся золотых шейных колец того периода, почти все были найдены в Швеции и Дании.

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Место находки держат в тайне.

"Это настолько важное место с исторической точки зрения, что оно обязательно должно быть под охраной государства, чтобы предотвратить случайные или злонамеренные раскопки", - комментирует завотделом археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас.

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