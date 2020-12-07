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вторник, 08 декабря 2020 00:27

Самая красивая находка - нашли древнюю статую священника

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Самая красивая находка - нашли древнюю статую священника
Статую нашли на месте театра. Фото: Daily News

В Турции археологи откопали статую священника.

Скульптуре около 2 тыс. лет. Ее обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия, передает Daily News.

Команда ученых обнаружила статую священника в западном театре на 15 тыс. мест в городе, которому более 7 тыс. лет.

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"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и, особенно, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - рассказал профессор университета Памуккале Джелалом Шимшек.

В Израиле установили, что найденные монеты являются древнейшими фальшивыми деньгами. Примитивные монеты южного Леванта датируют 1200 - 950 годами до нашей эры.

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