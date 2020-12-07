Самая красивая находка - нашли древнюю статую священника

Статую нашли на месте театра. Фото: Daily News

В Турции археологи откопали статую священника.

Скульптуре около 2 тыс. лет. Ее обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия, передает Daily News.

Команда ученых обнаружила статую священника в западном театре на 15 тыс. мест в городе, которому более 7 тыс. лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иерусалиме нашли драгоценную печать с изображением бога

"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и, особенно, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - рассказал профессор университета Памуккале Джелалом Шимшек.

В Израиле установили, что найденные монеты являются древнейшими фальшивыми деньгами. Примитивные монеты южного Леванта датируют 1200 - 950 годами до нашей эры.