С помощью бочки нашли мавзолей императора

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3798
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1728
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 819
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
5
10
5
8
3
Строители нашли античную баню
Строители нашли античную баню
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Архив опубликовал уникальную коллекцию рождественских открыток и поздравлений ОУН-УПА
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Раскопали остатки зданий и укреплений столицы русского княжества
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии
Показали первую пластинку с записью &quot;Щедрика&quot;
Показали первую пластинку с записью "Щедрика"
Видео
Все видео
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Языковед провел в лагерях 31 год
Языковед провел в лагерях 31 год
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
Случайно обнаружили артефакт из пирамиды Хеопса, который потеряли 70 лет назад
В Крыму объявили республику
В Крыму объявили республику
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1251
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 963
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 01:13

С помощью бочки нашли мавзолей императора

  Комментировать
С помощью бочки нашли мавзолей императора
В Китае обнаружили древнюю гробницу. Фото: thehistoryblog.com

В провинции Хэнань в центре Китая обнаружили маволей императора Лю Чжи из династии Восточная Хань.

Археологи изучали руины возле села Байцаопо, район Ибинь, сообщает China.org.cn.

В руинах обнаружили сосуд высотой 25 см и диаметром 80 см. На его стенках обнаружили иероглифы. Ученые расшифровали надпись и установили, что артефакт изготовили в 3 год правления Гуанхе, то есть в 180 году нашей эры. Младший научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии города Лоян Ван Сяньци, пояснил, что Гуанхе - это титул Лю Хуна, преемника императора Лю Чжи.

Ученые считают, что бочку сделали тогда, когда Лю Хун строил мавзолей для Лю Чжи. Это согласуется с данными письменных источников. Все вместе доказывает, что сооружение - мавзолей императора Лю Чжи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали гробницу древнего полководца

Этого правителя похоронили к юго-востоку от Лояна. Тогда этот город был столицей династии Восточная Хань.

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаные шарики. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С помощью бочки нашли мавзолей императора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18180
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 12942
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9837
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 9225
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 8352
История
Степан Бакунец жил под чужим именем
Степан Бакунец жил под чужим именем
 Просмотров: 2358
Священник публично сжег папский указ
Священник публично сжег папский указ
 Просмотров: 810
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
Нашли захоронение воинов дивизии "Галичина"
 Просмотров: 2007
Вертолеты украинца сопровождали британский конвой
Вертолеты украинца сопровождали британский конвой
 Просмотров: 1188
Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию
Дело Кармелюка и документы УНР - архив показал уникальную коллекцию Просмотров: 441
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 461
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть