С помощью бочки нашли мавзолей императора

В Китае обнаружили древнюю гробницу. Фото: thehistoryblog.com

В провинции Хэнань в центре Китая обнаружили маволей императора Лю Чжи из династии Восточная Хань.

Археологи изучали руины возле села Байцаопо, район Ибинь, сообщает China.org.cn.

В руинах обнаружили сосуд высотой 25 см и диаметром 80 см. На его стенках обнаружили иероглифы. Ученые расшифровали надпись и установили, что артефакт изготовили в 3 год правления Гуанхе, то есть в 180 году нашей эры. Младший научный сотрудник Исследовательского института культурных реликвий и археологии города Лоян Ван Сяньци, пояснил, что Гуанхе - это титул Лю Хуна, преемника императора Лю Чжи.

Ученые считают, что бочку сделали тогда, когда Лю Хун строил мавзолей для Лю Чжи. Это согласуется с данными письменных источников. Все вместе доказывает, что сооружение - мавзолей императора Лю Чжи.

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Этого правителя похоронили к юго-востоку от Лояна. Тогда этот город был столицей династии Восточная Хань.

В древних могильниках Яньхай на северо-западе Китая археологи нашли 3 кожаные шарики. Находки позволяют предположить, что жители Китая играли в мяч около 2,9-3,2 тыс. лет назад.