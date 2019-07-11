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четверг, 11 июля 2019 11:25

С овцами у ног - показали раскопки могил древних воинов

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Автор: thehistoryblog.com
  Неподалеку Сидон раскопали элитных воинов вместе с традиционными кинжалами
Неподалеку Сидон раскопали элитных воинов вместе с традиционными кинжалами

Археологи проводят раскопки в могильнике ханаанских воинов неподалеку Сидона, Ливан. Его открыли еще в XIX в исследователи Британского музея. В течение десятилетий там нашли 171 древнее захоронение. Сейчас обнаружили остатки двух взрослых мужчин. Считают, что они принадлежали к высшим слоям общества.

Рядом с ними нашли бронзовые кинжалы и пояса. Мужчин идентифицировали как членов воинской элиты. В ногах одного из них похоронили овцу или козу - такие животные "сопровождали" элитных ханаанских воинов к загробной жизни, сообщает The History Blog.

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"Кинжалы не использовали для борьбы, однако они имели большое значение - демонстрировали статус. Ханаанцев хоронили так, только если мертвые имели наивысшее уважение в обществе", - отметил глава делегации Британского музея Клод Думет-Сергал.

Бронзовые артефакты, найденные в могилах, сохранят для будущих фондов музея в Сидоне. Его строят с 2014-го.

"Пояс и кинжалы будут размещены в этом музее рядом со всеми частями и артефактами, обнаруженными на этом месте в течение 21 года", - отметил Думет-Сергал.

Автор: thehistoryblog.com
  Пояса воинов раскопанных близ Сидона, Ливан
Пояса воинов раскопанных близ Сидона, Ливан

Польские археологи обнаружили странный бронзовый артефакт с лепестками в ходе раскопок у перевала Дукля, Подкарпатское воеводство. Установили, что его изготовили около I тыс. до н.э. - в эпоху бронзы.

Странная форма находки сразу привлекла внимание ученых. Изделие напоминает "пропеллер" и находится в хорошем состоянии. По своей форме и наличием отверстия в нижней части изделия артефакт похож на элемент булавы.

"Невозможно точно сказать, откуда взялась эта булава, но, скорее всего, она принадлежала какой-то культуре Ближнего Востока - Иранской. Вероятно, ею владел важный человек.

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