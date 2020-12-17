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четверг, 17 декабря 2020 17:21

С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева
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Празднование 75-летия Юрия Шевелева в Эдмонтоне в Канаде, 1983 год
Фото: facebook.com/tamara.skrypka/
Юрий Шевелев у своей библиотеке. Нью-Йорк. 1996 или 1997 год
Иван Драч и Юрий Шевелев. Нью-Йорк, 1972
Юрий Шевелев открывает выставку Петра Холодного в УВАН в США. За столом сидят Наталья Левицкая-Холодная и Петр Холодный. Нью-Йорк, 1982
Выступление Юрия Шевелева в Иллинойском университете. 1986

17 декабря 1908 года в Харькове родился выдающийся украинский языковед Юрий Шевелев. В течение жизни занимался славянским языкознанием, историей украинской литературы, театральной и литературной критикой.

Ко дню рождения филолога исследовательница Тамар Скрипка опубликовала его раритетные фотографии, сделанные в США.

После завершения обучения в Харьковском университете Юрий Шевелев работал преподавателем, затем доцентом Института журналистики и родного университета. Преподавал в частности у будущего писателя Олеся Гончара. В течение 1941-1943 годов заведовал кафедрой украинской филологии. После выехал во Львов, где работал над немецко-украинским юридическим словарем. Осенью 1944-го переехал в Германию. Преподавал славянскую филологию в Украинском свободном университете.

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Позже принял приглашение немецкого слависта Макса Фасмера и поехал в Швецию, где в Люндском университете начал преподавать русский и украинский языки. В 1952 году переехал в США. Устроился на работу в Гарвардский университет. Из-за конфликтов с другими языковедами перешел в Колумбийский университет.

В 1954 году в Бостоне завершил работу над статьей "Москва, Маросейка", в которой проанализировал события Переяславской рады 1654 года. Назвал 3 извечных врага украинского возрождения - Москву, провинциализм и комплекс кочубеевщины.

В 1979 году, будучи на пенсии, в германском Гейдельберге издал фундаментальный труд "Историческая фонология украинского языка", в котором показал развитие украинского от праславянского языка по сегодняшний день.

Умер Юрий Шевелев 12 апреля 2002 года в Нью-Йорке.

Отец и мать Юрия Шевелева происходили из благородных московских семей этнических немцев. Сам стал автором 17 книг и ряда фундаментальных научных трудов по филологии. 10 марта 2013 года в харьковском культурном центре Indie состоялся благотворительный "Концерт для Шереха". Шерех - один из псевдонимов ученого. Все средства от продажи билетов были переданы на установку мемориальной доски Юрию Шевелеву, которую разместили на здании "Саламандра", ул. Сумская, 17, где ученый жил в 1915-1943 годах.

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Дата
17
декабря

С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева

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