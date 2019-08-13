 
Ексклюзивы
1/5
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 522
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
9 Просмотров: 1287
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 873
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1539
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3105
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2196
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5094
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 15048
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 16038
Фото
Все фото
8
7
22
11
9
С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото
С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
Безголовый Ленин и гуцулы на бордюрах: какими были Черновцы в 1941-м
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы
Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото
Как отдыхали в Моршине в советские времена - цветные фото
Видео
Все видео
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Чтобы поесть по-человечески - как в древности мололи зерно
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Показали рукописи Франца Кафки, которые передали Израилю
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
3 Просмотров: 5634
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4610
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4185
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 864
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7866
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 405
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
вторник, 13 августа 2019 16:55

С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото
8

  Комментировать

Экспозиция археологического отдела музея. Начало ХХ в.
Фото: "Погляд"
Первая украинская артистическая выставка 1911. Модель Митрополичьего дома Софийского монастыря в Киеве
Николай Биляшивский и Полина Голубкова - Кульженко. Киев, 1910
Первая всеукраинская артистическая выставка 1911 Произведения И. Ижакевича и Ф. Красицкого
Николай Биляшивский и Порфирий Мартынович на Первой Украинской артистической выставке. Декабрь, 1911. Городской музей, Киев

В интернете показали старинные фото Национального художественного музея Украины.

5 августа 1899 в недостроенном помещении Киевского художественно-промышленного и научного музея открылась археологическая выставка, посвященная ХІ археологическому съезду. Этот день считается днем ​​основания Городского музея древностей и искусств, сообщает "Погляд".

В августе 1899 года открыли выставку, посвященную поэту Тарасу Шевченко. Показали 250 предметов из частной коллекции Василия Тарновского. Постоянная экспозиция в музее появилась 30 декабря 1904.

"С самого начала, несмотря на названия, которые принимал музей, руководила одна мысль, одна идея: связать музей с краем, предоставить ему национальные черты", - писал директор музея Николай Биляшивский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певец Гулак-Артемовский исцелял молитвой

В 1911 году прошла Первая украинская артистическая выставка. На ней были произведения художников не только из Украины, но и из Парижа, Москвы и Петербурга.

В архиве Национального художественного музея Украины хранится около 20 фотографий с Первой Украинской артистической выставки.

В многодетной семье отставного солдата и крестьянки в селе Поповке - теперь Звернигородський район Черкасской, 13 августа 1879-м родился Калень Терещенко - автор первого памятника Тарасу Шевченко, установленном на Чернечей горе возле Канева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин

Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

Российские войска вошли на территорию Польши

Бетонный забор отделял западную и восточную части города

Самое читаемое
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев
Уволившись, можно получать зарплату еще 9 месяцев Просмотров: 41230
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 38259
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
Инстаграм vs реальность: как блогеры фотошоплят фотографии до неузнаваемости
19
 Просмотров: 31824
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 25266
Куда делся &quot;Голос&quot; Вакарчука
Куда делся "Голос" Вакарчука Просмотров: 21879
История
Сварили пиво по рецепту, которому 5 тыс. лет
Сварили пиво по рецепту, которому 5 тыс. лет Просмотров: 144
Скифские наконечники и золотые украшения - нашли доказательства завоевания Иерусалима
Скифские наконечники и золотые украшения - нашли доказательства завоевания Иерусалима Просмотров: 342
В Польше почтят украинцев, которые спасли Варшаву от большевиков
В Польше почтят украинцев, которые спасли Варшаву от большевиков Просмотров: 1179
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
Автор первого памятника Тарасу Шевченко зарабатывал на жизнь плетением корзин
7
 Просмотров: 297
Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены
Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
9
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
8
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
6
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
6
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
3
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Голосов: 1200
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua