С чего начинался самый большой художественный музеи Украины - раритетные фото

Фото: "Погляд"

В интернете показали старинные фото Национального художественного музея Украины.

5 августа 1899 в недостроенном помещении Киевского художественно-промышленного и научного музея открылась археологическая выставка, посвященная ХІ археологическому съезду. Этот день считается днем ​​основания Городского музея древностей и искусств, сообщает "Погляд".

В августе 1899 года открыли выставку, посвященную поэту Тарасу Шевченко. Показали 250 предметов из частной коллекции Василия Тарновского. Постоянная экспозиция в музее появилась 30 декабря 1904.

"С самого начала, несмотря на названия, которые принимал музей, руководила одна мысль, одна идея: связать музей с краем, предоставить ему национальные черты", - писал директор музея Николай Биляшивский.

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В 1911 году прошла Первая украинская артистическая выставка. На ней были произведения художников не только из Украины, но и из Парижа, Москвы и Петербурга.

В архиве Национального художественного музея Украины хранится около 20 фотографий с Первой Украинской артистической выставки.

В многодетной семье отставного солдата и крестьянки в селе Поповке - теперь Звернигородський район Черкасской, 13 августа 1879-м родился Калень Терещенко - автор первого памятника Тарасу Шевченко, установленном на Чернечей горе возле Канева.