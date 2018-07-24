Рыльский отбил жену у знакомого

Максим Рыльский с женой Екатериной воспитывали сыновей Георгия и Богдана. Фото: На скрижалях

28-летний поэт Максим Рыльский переехал в Киев в 1923 году. Устроился учителем украинского языка и литературы во Второй железнодорожной трудовой школе - ныне СШ №7 имени Максима Рыльского.

В столице писателю не было где жить. Чтобы устроиться, пошел к односельчанину Ивану Очкуренко, который уже давно жил в городе. Дверь ему открыла жена Ивана Екатерина, велела подождать хозяина в гостиной.

В комнате стояло фортепиано. Соскучившись от длительного ожидания, мужчина сел за рояль. Играл очень хорошо. Музыки учил его композитор Николай Лысенко. Услышав мелодию своей любимой песни "Ой одна, я одна и в батенька была", Екатерина Николаевна вошла и тихо запела. Так начался их роман.

Максим Тадеевич остался квартировать в доме Очкуренка на Бульонской. Екатерина была старше Максима на 9 лет. Беспокоилась о молодом учителе, как о родном человеке. В минуты отдыха просила поиграть, а сама пела. Песня сроднила их. В конце концов, Максим попросил Екатерину выйти за него замуж. Она поставила только одно условие: если он усыновит ее шестилетнего сына Жоржа. Поэт согласился. Поженились они 12 июля 1926 года, пишет сайт "На скрижалях".

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Сначала Иван Очкуренко препятствовал влюбленным, им даже пришлось тайно похитить Жоржика и скрываться у подруги Екатерины. Впоследствии все стихло. Иван Афанасьевич тоже женился, а Максим Тадеевич материально поддерживал их семью. У супругов Рыльских родился еще один сын Богдан. А семьи Очкуренко и Рыльских даже стали друзьям.

Умер Максим Рыльский 24 июля 1964. Он пережил свою любимую жену Екатерину на несколько лет, был похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

2 января 1841 в селе Ставище Попельнянского района Житомирской родился Тадей Рыльский. Он учился во второй Киевской гимназии и на историко-филологическом факультете университета Святого Владимира. В университете вступил в кружок хлопоманов. Они считали, что шляхта не должна забывать о своем украинском происхождении.