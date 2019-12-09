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понедельник, 09 декабря 2019 13:10

Румыны не выполнили обязательств перед украинцами

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Румыны не выполнили обязательств перед украинцами
Представители румынской тайной полиции "сигуранца" в Бессарабии Фото: gvizdivtsi.org.ua

Румыния обязалась защищать интересы народов, оказавшихся на ее территории после Первой мировой войны 9 декабря 1919-го на Парижской мирной конференции. По требованию Антанты должна была предоставить украинцам гражданские и политические права.

Украинцам, жившим в Румынии и в присоединенных к ней Северной Буковине и Бессарабии, обещали украиноязычное образование, создание культурных обществ, защиту на украинском языке своих интересов в суде и администрации.

Несмотря на это, заявления перед международным сообществом не имели ничего общего с реальностью. Почти сразу румыны провозгласили в этих регионах военное положение. Началась политика активной румынизации, которая охватила образование, культурные общества, церковь, прессу, литературу. Румыны проводили аресты украинских священников и активистов в новоприсоединенных селах и городах, вместо них направляли "проверенных румынских патриотов". Населению запрещали общаться на украинском языке.

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Для оправдания румынизации этого же года провели новую перепись населения, согласно которой "самой многочисленной нацией Буковины" оказались румыны, а не украинцы. А уже 26 июля 1924-го в Бухаресте приняли закон, провозгласивший украинцев Буковины румынами, которые "забыли свой язык".

Румыния присоединила Бессарабию и Буковину к своему государству силой, воспользовавшись гражданской войной и политической слабостью УНР. Уже 9 апреля 1918-го Краевой Совет Бессарабии объявил о присоединении края к Румынии, а 2 января 1919-м в соответствии с королевским декретом к Румынии присоединилась и Буковина.

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Дата
09
декабря

Румыны не выполнили обязательств перед украинцами

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