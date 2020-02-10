Россияне переименовали город в Крыму

В 1784 году переименовали Севастополь. Фото: Википедия

10 февраля 1784 по указу российской императрицы Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

После того, как Российская империя аннексировала Крымское ханство на полуостров направили фрегат "Осторожный" под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева. Он должен был выбрать гавань на юго-западном побережье для создания порта.

Капитан рекомендовал бухту у поселка Ахтиар в качестве базы Черноморского флота. Там начали строить жилье командующего Севастопольской эскадрой Томаса Мекензи, часовню, кузницу и пристань. Граф Александр Суворов построил в бухте крепость.

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В 1784 году поселение получило название Севастополь. Название с греческого означало "светлое город" или "императорский город".

Показали фото Севастополя в 1855-1856 годах. Город сильно пострадал во время Крымской войны.