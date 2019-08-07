Российские войска перешли границу Грузии

В 2008 году началась война РФ с Грузией. Фото: "Український тиждень"

7 августа 2008-го началась российско-грузинская война.

Российские войска перешли грузинскую границу под предлогом защиты гражданских в сепаратистском регионе Южная Осетия.

Войска РФ взяли под контроль город Цхинвали и двигались в направлении столицы Грузии Тбилиси. Их остановили за 30 км от города. Помогло международное сообщество. Страны подписали мирный план под протекотратом президента Франции Николя Саркози.

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Кремль не отвел свои войска из Южной Осетии и Абхазии. Грузия потеряла треть территории.

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Министерство юстиции страны обвиняет Россию в нарушении прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Заявление об этом разместили на сайте министерства.