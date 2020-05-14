Российские деньги и неонацисты - что не так с мемориалом в Бабьем Яру

Представители украинской культурной и научной общественности обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Поводом для обращения стал скандал вокруг деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", основанного в 2016 году с инициативы и средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана. Изначально этот проект вызвал существенные возражения представителей украинского научного сообщества и еврейской общины из-за накинутой спонсорами-заказчиками неприемлемой идеологии и выбранного участка для строительства, расположенного на территории бывших киевских кладбищ.

Что это за место

Урочище Бабий Яр расположено на северо-западной окраине Киева. Простирается от Кирилловской улицы в направлении улицы Юрия Ильенко между Кирилловской церковью и улицей Елены Телиги. Первое упоминание о нем датируется 1401-м годом. Тогда баба-шинкарка продал землю урочища Доминиканскому монастырю. В XV-XVIII веках территорию называли "Бешеная Баба" и "Чертова Баба". Позже - "Бабий Яр".

Чем известно в истории

В 1869 году у Бабьего Яра открыли летний военный лагерь. На его территории построили Дивизионную церковь, уничтоженную большевиками.

В 1920-е на месте лагеря хотели обустроить лыжную базу и трамплин. По свидетельствам очевидцев, в урочище хоронили жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Во время нацистской оккупации в 1941-1943 годах в Бабьем Яру уничтожали евреев, ромов, членов Организации украинских националистов, коммунистов и пленных. Уничтожение людей началось 27 сентября 1941 года. Тогда в Бабьем Яру расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Ивана Павлова. Нацисты считали людей с инвалидностью неполноценными.

Во взрывах на Крещатике 24 сентября 1941 немцы обвинили евреев. 27-28 сентября по всему Киеву начали появляться объявления на украинском, русском и немецком языках. Они предписывали евреям собраться 29 сентября 1941 в 8 часов утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц. С собой сказали иметь документы, деньги, ценные вещи, теплую одежду и белье.

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"Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян", - говорилось в объявлениях.

29 сентября люди толпой шли по улице Мельникова. В ее конце нацисты устроили заставу, за которой развернули походную канцелярию. От толпы отделяли 30-40 человек и под конвоем вели "регистрироваться". Отбирали документы и ценности. Затем евреев заставляли раздеваться и через проходы в насыпи выводили к краю оврага. На противоположной стороне на специально оборудованной деревянной платформе сидел пулеметчик. Полицейские палками загоняли людей под пулеметный огонь.

Нацисты расстреливают киевских евреев в Бабьем Яру

Сколько людей похоронено в Бабьем Яру

Ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталий Нахманович подсчитал, что в Бабьем Яру за все время немецкой оккупации расстрелы 90-100 тыс. человек. Из них примерно 65-70 тыс. евреев.

Здесь расстреляли 621 члена ОУН. Среди них поэтесса Елена Телига.

Автор: УИНП Советские военнопленные закапывают расстрелянных в урочище Бабий Яр под наблюдением эсэсовцев

Российские пропагандисты часто распространяют миф об участии украинских военных частей в расстрелах в Бабьем Яру. Казни 29 и 30 сентября 1941 года выполняла Зондеркоманда 4а Айзнатцгрупы С под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля при поддержке 45-го и 303-го батальонов немецкой полиции порядка полка полиции "Юг". Это немецкие военные подразделения, созданные на территории Третьего Рейха.

Почитали ли память жертв Бабьего Яра ранее

Советская власть долго замалчивали уничтожения евреев в Бабьем Яру. После войны Кремль начал политику антисемитизма и старалась не выделять Холокост среди общего убийства "советских граждан".

В 1950 году городские власти приняли решение заполнить Бабий Яр отходами производства Петровских кирпичных заводов. Это должно создать плоский рельеф. Через Яр должны были проложить транспортные пути и разбить там парк. Яр перекрыли земляной плотиной и стали закачивать туда пульпу. 13 марта 1961 дамба не выдержала нагрузки. Селевой поток хлынул на Куреневку. Погибло примерно 1,5 тыс. человек.

29 сентября 1966-го впервые в Бабьем Яру собралось несколько сотен человек, чтобы почтить погибших. Перед ними выступил диссидент Иван Дзюба. Он призвал украинцев увидеть сходство между двумя народами. Дзюба выразил стыд по поводу того, что среди украинцев все еще распространен антисемитизм.

Агенты КГБ пристально следили за чествованием жертв Бабьего Яра. Официально они вели борьбу с сионизмом - движением за создание еврейского государства. Многих обвиняли в сионизме безосновательно. КГБ следило, чтобы в Бабий Яр не принесли венков с произраильской лозунгами и символикой.

1976 года в Бабьем Яру открыли памятник жертвам нацистов. Евреи на нем не упомянуты.

29 сентября 1991-го, на 50-ю годовщину первого массового расстрела евреев, в урочище установили памятный знак "Менора".

Автор: "Главком" Памятник "Менора"

Позже на территории Бабьего Яра разместили памятники Елене Телиге, членам ОУН, подпольщице Тане Маркус, убитым ромам, расстрелянным детям.

На базе Института истории Украины НАНУ разработали комплексную концепцию на создание двух музеев Холокоста и истории Бабьего Яра. Урочище и близлежащие кладбища планировали превратить в мемориальный парк.

Кто взялся строить Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Идея создать мемориал "Бабий Яр" появилась 2015 года. Реализовывать проект мемориала бизнесмен Виктор Пинчук, российские олигархи Михаил Фридман и Герман Хан. Спонсоры пообещали выделить на строительство $ 100 млн.

2017 года создали Наблюдательный совет проекта. Она должна контролировать работу команды. Кроме спонсоров, в нее вошли председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, бывший президент Польши Александр Квасьневский, музыкант Святослав Вакарчук, профессиональный боксер Владимир Кличко, диссидент и бывший израильский политик Натан Щаранский. Исполнительной директором фонда стала координатор созданной 2015 рабочей группы Яна Баринова.

6 сентября 2019 жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Его автором является команда архитекторов из Австрии. Проект предусматривает создание пространств для основной и переменной экспозиций, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещение для архива и музейной коллекции. Ландшафт Бабьего Яра и мемориальный парк должны объединить с архитектурой.

Автор: КГГА Проект мемориала "Бабий Яр"

Почему начали критиковать проект

Деньги российских спонсоров вызвали критику. Сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс предостерег, что россияне устраивают провокацию и хотят показать миру, что украинцы - антисемиты, которые не могут сами построить мемориал.

Звучало недовольство, что мемориал должен быть сугубо еврейским, без почитания других жертв Бабьего Яра.

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Многим не нравится частная инициатива по разработке мемориала, не согласована с государственной политикой памяти.

В феврале 2020-го центр предложил переименовать станцию ​​метро Дорогожичи на Бабий Яр. Эту инициативу не приняли большинство историков и общественных активистов.

Что не так с художественным руководителем мемориального центра Ильей Хржановским

Российский режиссер Илья Хржановский присоединился к команде мемориала осенью 2019 по приглашению спонсоров. До этого он снял фильмы "4" и "Дау". 2014-го высказался в поддержку Украины.

После его появления, Яна Баринова ушла в отставку. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" возглавил Макс Яковер.

В 2020 году представили фильма Хржановского "Дау". Зрителей возмутили сцены реальных опытов над младенцами, который взяли из приюта.

После этого бывший главный историк проекту Мемориального центра "Бабий Яр" Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать этот проект "по этическим соображениям" и испытывает потребность "защищать свою профессиональную репутацию".

Автор: КГГА Проект мемориала "Бабий Яр"

"В конце октября - первой половине ноября 2019 года, совершенно неожиданные для меня радикальные решения и изменения перевернули центр, который я знал, с ног на голову. Была создана новая должность художественного руководителя, который, очевидно, должен был контролировать весь проект, включая научные исследования. Должность занял режиссер Илья Хржановский, ранее руководивший проектом "Дау", - отметил Беркгоф. - До этого я никогда не слышал о нем, но проект вызвал ряд вопросов. Он включал съемку детей-сирот, казалось бы, с умственной инвалидностью, и по меньшей мере один случай реального сексуального насилия между непрофессиональными актерами. В съемках участвовали реальные российские неонацисты, которым, вероятно, заплатили за это. Сотрудницам ставили оскорбительные вопросы. Я даже нашел в интернете утверждение о том, что условия труда имели признаки определенного культа".

Сайт "Історична правда" 27 апреля 2020 опубликовала отрывки презентации, которую Хржановский отправил наблюдательному совету мемориала "Бабий Яр" в сентябре 2019 года. В ней говорится об идеях с помощью виртуальной реальности позволить посетителю почувствовать себя жертвой расстрелов, нацистом или коллаборантом. Предлагали проводить в мемориале психологические эксперименты. Эксперты назвали проект "парком развлечений вместо мемориала". Хржановский взялся отрицать идеи, которые есть в презентации. Сказал, что это черновики, а не официальная концепция.

Как на это отреагировали в проекте

Председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский заверил, что совет не собирается увольнять Хржановского. Призвал дождаться заседания 15 июня, когда он должен представить свои планы.

Представители украинской культурной и научной общественности обратились к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и мэру Киева Виталию Кличко с требованием взять полную государственную ответственность за создание Национального мемориального комплекса в Бабьем Яру. Авторы обращения требуют возложить ответственность за процесс мемориализации Бабьего Яра на Украинский институт национальной памяти. В основу государственных мероприятий в этом направлении должна лечь Концепция комплексной мемориализации Бабьего Яра, которую подготовила рабочая группа украинских ученых при Институте истории Украины НАНУ во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 26 июля 2018 и по заказу Министерства культуры Украины и Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".