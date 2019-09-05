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пятница, 06 сентября 2019 08:20

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

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Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой
Первые украинские переселенцы Иван Филиппов и Василий Елиняк из села Небылов Ивано-Франковской области. Фото: http://uahistory.com

В канадский город Монреаль на судне "Орегон" 6 сентября (19 сентября по старому стилю) 1891 года прибыли первые украинские переселенцы 36-летний Иван Пылыпив и Василий Елиняк, 27 лет. Они из села Небылов - теперь Рожнятовский район Ивано-Франковской области.

22 дня продолжалось длительное путешествие в Канаду - через Стрый, Перемышль, Краков, Освенцим, Берлин, Гамбург и океан. Сначала устроились работать к фермеру. Потом узнали, что каждый совершеннолетний переселенец получал от канадского правительства 65 га земли. Пылыпив вернулся домой и привез еще 7 знакомых с семьями. Эмигранты работали на своей земле, а в холодное время года отправлялись на заработки в города.

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Иван Пылыпив имел двухэтажный дом, пять ферм, 15 земельных участков под застройку в Виннипеге, наемные рабочие ухаживали за хозяйством. Старший сын Василий имел пять ферм, Николай работал в городе рабочим, муж дочери Анны трудился на фабрике. Иван прожил 77 лет и умер в 1936 году на свадьбе (выпал из окна).

Василий Елиняк основал городок Эдна-Стар (впоследствии Чипман, Альберта), стал успешным фермером. 3 января 1947 в Верховном суде Канады в Оттаве получил от правительства почетное гражданство Канады. В местности Чипмен, где он похоронен (умер в 1956 году), ему воздвигнут памятник. Василий прожил 98 лет и родил 7 детей, 51 внуков и 62 правнуков. Седьмое поколение пионеров Канады живет сейчас. Праправнучка Василия Елиняка - известная американская актриса Эрика Мая Еленя

Сейчас Канада - третья страна в мире по количеству украинского населения после Украины и России - 1251170 человек. 7 ноября 1940 в Виннипеге, провинция Манитоба, Канада украинскими организациями учрежден Комитет украинцев Канады.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
сентября

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

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