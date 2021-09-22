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среда, 22 сентября 2021 14:29

Родителям не понравились учебники по истории с цитаты из Библии
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В учебнике "Всемирная история. История Украины. Интегрированный курс для 6-го класса "авторов Александра Бандровского и Виталия Власова обнаружили ссылки на Библию
Фото: Facebook
Происхождение человека в учебнике объясняют не научными фактами, а религиозными историями
Авторы берутся отрицать общепринятые факты о происхождении человечества

В учебнике "Всемирная история. История Украины. Интегрированный курс для 6 класса" авторов Александра Бандровского и Виталия Власова обнаружили ссылки на Библию.

Происхождение человека в учебнике объясняют не научными фактами, а религиозными историями, сообщила мать школьника в Facebook.

"Начало истории человечества связывают с появлением человека разумного, который и был первым настоящим человеком. Потому что, кроме умелых рук и совершенства строения, имел язык и тонкую душевную организацию. Недаром по Библии человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу", - говорится в учебнике.

Родители назвали учебник неинформативным из-за лишних религиозных историй и пренебрежения доказанными фактами.

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"Написано, что эти теории о происхождении человечества полный бред, потому что создал Бог человека и вдохнул в него жизнь. Столько текста, а информации для школьника - ноль. Где ребенку на них ответ брать, если учебник говорит, что у неандертальцев не было духовности, поэтому они не первобытные люди?", - говорится в сообщении.

В украинские библиотеки начали закупать книгу "Чтобы в 16 не было слишком поздно" Марины Ланге с сексистским содержанием.

Гендерный эксперт Николай Ябченко сообщил в Facebook, что в целом планируют закупить 459 экземпляров книги на государственные средства.

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