Революционеру отрезали руки

Эрнесто Че Гевару застрелили 9 октября 1967. Фото: znaj.ua

В Боливии спецотряд военных ранил и взял в плен 8 октября 1967 года аргентинского революционера Эрнесто Че Гевару. На следующий день его расстреляли.

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна родом из Аргентины. Много путешествует, в 27 лет знакомится с братьями Кастро, которые разрабатывают план свержения диктатуры президента Кубы. Участвует в революции вместе с ними. После трех лет борьбы и пребывания на правительственных должностях покидает Кубу.

В Боливии начинает партизанскую борьбу с местным проамериканским режимом. Президент страны обращается за помощью к США. Агенты ЦРУ получают информацию о месте пребывания Че от местного жителя.

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Спецназ атаковал лагерь в ущелье Юра. Эрнесто был ранен, его винтовку разбило пулей. Но захватить коменданта удалось, только когда в пистолете того закончились патроны. Раненого Че Гевару доставили в здание сельской школы в городке Ла-Игуэра. Из штаба пришел приказ уничтожить пленника.

Сержант Марио Теран выпускает автоматную очередь из девяти пуль. Руки отрезают, чтобы отпечатками пальцев доказать уничтожение Че. Тело закапывают в лесополосе. Через 30 лет Че перезахоронят с воинскими почестями на Кубе в мавзолее.

Тело Че Гевары с ампутированным кистями рук выставили на всеобщее обозрение. И тогда произошло неожиданное. Жители городков Ла Игуэра и Вальгранде, поражены расправой, стали считать Гевару аналогом святого. В молитвах к нему до сих пор обращаются San Ernesto de La Higuera - "Святой Эрнесто из Ла-Игуэра".

Лидера кубинской революции Эрнесто Че Геваре застрелили 9 октября 1967-го. Перед смертью Че Гевара поговорил с сельской учительницей Хулией Кортес. Также написал письмо своим старым родителям.