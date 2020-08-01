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воскресенье, 02 августа 2020 03:13

Реставрировали древнюю китайскую колесницу

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Реставрировали древнюю китайскую колесницу
Колесницу собрали по кускам. Фото: Xinhua

В Китае по кусочкам восстановили колесницу, которую нашли в древней гробнице.

Колесница датирована периодом правления династии Западная Чжоу, 1046-771 годы до нашей эры, сообщает Archaeology News Network.

Археологи нашли колесницу еще в 2014 году при проведении раскопок на участке Чжоуюань на северо-западе Шэньси. Рядом с ней нашли скелеты четырех лошадей.

Восстановление колесницы забрало 3 года. Ученые сумели определить ее точные размеры. Длина колесницы составляла 3,13 м, ширина - 2,7 м, а высота - 1,5 м. Ее сделали из дерева и покрыли около 400 бронзовыми деталями.

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Следов трения на колесах практически нет. Это указывает на то, что колесницу использовали по назначению очень редко.

В провинции Шэньси на северо-западе Китая археологи обнаружили хорошо сохранившееся захоронение древнего китайского чиновника. Он занимал важную должность при дворе династии Суй в 581-618 годы.

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