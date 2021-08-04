Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 351
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 783
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 3060
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1440
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1080
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 837
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 432
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1422
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 738
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
6
4
21
8
6
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
В захоронении нашли нож уникальной формы
В захоронении нашли нож уникальной формы
Как Варшава восстала против нацистов - фото
Как Варшава восстала против нацистов - фото
Показали рисунки, которые украинец создал в тюрьме в 1974 году
Показали рисунки, которые украинец создал в тюрьме в 1974 году
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Видео
Все видео
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Уничтоженные здания Крещатика воссоздали в 3D
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Интервью
1/5
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 153
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1611
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1494
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 873
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1936
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 12:20

Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

  Комментировать
Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.
Операция "Буря" положила конец Сербской Краине в Хорватии Фото: korrespondent.net

4 августа 1995 года в Хорватии началась масштабная военная операция "Буря". Хорватской армии и полиции приказали ликвидировать непризнанную сепаратистскую республику Сербскую Краину.

Самопровозглашённая республика возникла в 1991 году со столицей в городе Книн. Контролировала земли в центре и на востоке Хорватии - около 30% всей страны. Ее формировало преимущественно этническое сербское население, недовольное приходом к власти в Хорватии правоцентристского правительства и избранием президентом Франьо Туджмана. Ранее новый глава государства был активным участником хорватского диссидентского движения в Югославии и стремился к полной независимости Хорватии от нее.

Фактически с 1991-го для хорватов началась отечественная война, которая стоила Загребу до 15% годового ВВП. Президент соседней Сербии Слободан Милошевич организовал серьезную поддержку сепаратистам, одновременно противоборствующие стороны розграждали миротворческие силы ООН. Конфликт стал "замороженным".

Несмотря на это, вооруженным силам Хорватии в 1993 году удалось провести две небольшие операции против сербских сепаратистов, однако они не дали желаемых результатов. Тогда ООН, США, Россия и Германия предложили план "Загреб-4". Сербам предлагали широкую автономию в Хорватии, даже федерализацию страны, но представители сепаратистского правительства отказались от встречи. Посоветовал им отказаться и Слободан Милошевич, который ознакомился с планом. Не соглашалось с планом и руководство Хорватии, считая его политическим самоубийством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 год назад Милошевича заставили уйти в отставку

После многих неудачных попыток мирных переговоров Хорватия рискнула на очередную военную операцию. О начале "Бури" предупредили силы ООН, а Туджман в последний раз обратился к солдатам Сербской Краины с предложением сдаться в обмен на амнистию. На это не пошли.

Общее количество хорватских военнослужащих, задействованных в операции, составило 130 тыс. человек. Имели 400 танков и более 300 орудий. Также их поддерживал Пятый корпус Армии Республики Боснии и Герцеговины. Сербская Краина могла выставить около 40 тыс. человек, столько же танков и пушек.

"Буря" началась 4 августа в 5 утра. Хорватские войска провели артподготовку на 630-километровой линии фронта. В то же время авиация атаковала и вывела из строя все центры связи и командные пункты сепаратистов. Уже в течение первого дня хорваты продвинулись вглубь Сербской Краины на 15 км. 5 августа военные освободили большинство хорватских городов, а к 9:30 вошли в город Книн, что символически означало ликвидацию Сербской Краины. Разгромленные за 84 ч. сепаратистские войска отступили в Лики и Боснию.

В Сербии не ожидали такого быстрого разгрома поддерживаемых ею сепаратистов. 7 августа сербские военные атаковали хорватские подразделения на реке Сава, но это не спасло сепаратистов от разгрома. 8 августа хорватские войска продолжали ликвидацию остатков очагов сопротивления. В то же время Хорватию покинули около 200 тыс. сербов, а их имущество разграбили. Хорватия и Сербия обвинили друг друга в военных преступлениях, этнических чистках и геноциде.

Операция "Буря" стала символом войны Хорватии за независимость. Ежегодно 5 августа в стране празднуют День победы и благодарности родине и День хорватских защитников.

Югославия, состоявшая из Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Сербии стала федеративной республикой во главе с лидером коммунистов, маршалом Иосифом Броз Тито, 31 января 1946 года. Тито умер в мае 1980-го. Югославия вместе с коммунизмом распалась в течение следующего десятилетия.

12 февраля 2002 года бывший президент Югославии Слободан Милошевич предстал перед судом в Гааге по обвинению в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово. Милошевич был сам себе адвокатом в течение большей части длительного суда, закончился без приговора. Наконец, так называемый "Балканский мясник", как его называли, был найден мертвым в возрасте 64 лет в результате сердечного приступа в тюремной камере 11 марта 2006-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

Арестовали автора свидетельства скитаний евреев

Мазепу избрали гетманом

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 17478
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 15616
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист Просмотров: 11190
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7488
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 7434
История
Арестовали автора свидетельства скитаний евреев
Арестовали автора свидетельства скитаний евреев
 Просмотров: 279
Мазепу избрали гетманом
Мазепу избрали гетманом
 Просмотров: 279
Дождался своего часа. Снесли памятник "болгарском Ленину"
Дождался своего часа. Снесли памятник "болгарском Ленину" Просмотров: 513
Опубликовали уголовное дело расстрелянного чекистами поэта
Опубликовали уголовное дело расстрелянного чекистами поэта Просмотров: 297
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 3069
Больше всего комментируют
14
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 107
Голосование Группа Green Grey должна была выступить на НСК «Олимпийский» на официальном концерте к 30-летию Независимости. Из списка приглашенных вычеркнули после видео вокалиста Дмитрия Муравицкого, на котором критикует языковой закон. Что думаете по этому поводу?
  • Песня Green Grey "Под дождем" в 1990-х была реальным хитом, формировала современное лицо украинского шоу-бизнеса. Притеснять русскоязычных исполнителей несправедливо
  • Артист, который позволяет себе публично оскорблять государственный язык, не может принимать участия в государственных концертах
  • В 2000-х украиноязычные артисты не имели шансов пробиться в эфиры из-за политики владельцев большинства каналов - промосковских олигархов. Об этом Green Grey не упоминают
  • Музыканты до сих пор не могут понять, что их проблема вообще не в языке. Популярность осталась в 1990-х
  • Позорно для рок-группы беспокоиться об официальном признании или нет государственных органов. Реальный показатель успеха - количество просмотров в Ютубе или Инстаграме
  • Ваше отношение к ситуации в комментариях
Просмотреть