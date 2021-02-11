Суд над Слободаном Милошевичем в Гааге / Getty Images

12 февраля 2002-го бывший президент Югославии Слободан Милошевич предстал перед судом в Гааге по обвинению в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Косово. Милошевич был сам себе адвокатом в течение большей части длительного суда, закончился без приговора. Наконец, так называемый "Балканский мясник", как его называли, был найден мертвым в возрасте 64 лет в результате сердечного приступа в тюремной камере 11 марта 2006-го.

Югославия, состоявшая из Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии и Сербии стала федеративной республикой во главе с лидером коммунистов, маршалом Иосифом Броз Тито, 31 января 1946 года. Тито умер в мае 1980-го. Югославия вместе с коммунизмом распалась в течение следующего десятилетия.

Милошевич родился 20 августа 1941 года. Вступил в компартию в 18 лет. Стал президентом Сербии в 1989 году.

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25 июня 1991-го Хорватия и Словения объявили о независимости от Югославии. Милошевич послал танки к словенского границы, что повлекло короткую войну, которая закончилась отделением Словении. Тогда в Хорватии началась война между хорватами и этническими сербами. Сербия отправила оружие и лекарства сербским повстанцам в Хорватии. Хорватские силы столкнулись с войсками югославской армии под руководством сербов и их сторонниками. Примерно 10 тыс. человек погибли. Сотни хорватских городов были разрушены. В январе 1992-го было установлено прекращение огня под эгидой ООН.

В марте 1992-го Босния и Герцеговина провозгласила независимость. Милошевич профинансировал восстания боснийских сербов, начав войну, в результате которой погибло около 200 тыс. человек. Впоследствии в Дейтоне, США, было достигнуто мирное соглашение при посредничестве Америки в 1995-м.

В Косово, бывшему автономном крае Сербии, освободительные силы вступили в войну с сербами и югославской армией. На фоне сообщений, Милошевич начал кампанию этнической чистки против косовских албанцев, силы НАТО нанесли авиаудары по Югославии в 1999-м.

После проигрыша на президентских выборах в сентябре 2000-го Милошевч отказался смириться с поражением, пока массовые протесты не заставили его уйти в отставку в следующем месяце. Новая власть обвинила бывшего президента в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Он, наконец, сдался сербским властям. 1 апреля 2001-го, после 26-часового противостояния, его арестовали.

В июне того же года он был экстрадирован в Нидерланды и обвинен трибуналом ООН по военным преступлениям. Милошевич умер в камере от сердечного приступа до завершения суда.

В феврале 2003-го Сербия и Черногория стали конфедерацией и отказались от названия Югославия. В июне 2006 года 2 страны объявили о независимости друг от друга.