Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1242
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1629
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 792
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2610
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1773
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4428
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6219
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3753
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1980
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 522
Фото
Все фото
12
8
5
16
16
Показали фото Львова 1980-х годов
Показали фото Львова 1980-х годов
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
Открыли уникальную выставку древних драгоценностей
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
В центре Полтавы разваливается достопримечательность — ФОТО
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Видео
Все видео
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1737
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6318
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1260
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 756
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 05:07

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

  Комментировать
Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века
Николай Рерих родился 145 лет назад в Петербурге. Фото: photo-lviv.in.ua

9 октября 145 лет назад в Петербурге родился Николай Рерих - художник, писатель, историк, археолог и философ с мировым именем. Совершил самую масштабную экспедицию ХХ века. Прошел через Монголию, Индию, Тибет, России и труднодоступные районы Азии, где еще не бывали европейцы или американцы. Преодолел более 8 горных хребтов высотой 5500 м каждый и более 10 тыс. км.

"Среди монотонности обыденности лишь некоторые чувствуют реальность Космоса. Лишь немногие умеют преодолеть серого дракона повседневности. Сознание человечества настолько насыщено пылью обычности, что необходимо пробить эту стену ", - писал Рерих.

В Петербурге закончил гимназию. Затем юридический факультет университета и параллельно Академию искусств в классе профессора Архипа Куинджи. Творческое становление происходило под влиянием Тараса Шевченко, Николая Гоголя и Николая Костомарова. "Кобзарь" был настольной книгой.

"Одно условие существует для всего человечества - общий язык сердца, и, обладая этим языком, вы разрушаете все непонимание, потому что вы действуете с полной искренностью", - писал Рерих.

Вместе с женой Еленой Рерих создал более 7 тыс. полотен и написал 12 книг по философии "Живая этика".

"Есть два вида знания: одно - словами выражается, другое - точное, что понимается духом, но не вложено в слова. Даже нельзя объяснить словами, как это понимание происходит, но оно действительно замечательное ", - говорил Рерих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фантастическое собрание картин Николая Рериха - к 150 годовщине от дня рождения художника

Он организовал Институт Гималайских исследований в индийском городе Кулу и культурные учреждения в Европе и Америке. С успехом проводил выставки своих работ в США, России, Скандинавских странах Европы и в Индии. В Нью-Йорке в 1921 году создали музей Рериха.

Он много путешествовал по Украине. Увлекался языком и культурой. "Я не знаю таких певчих и музыкальных народов, как украинский и прибалтийский" - писал он.

Рерих выполнил эскизы для мозаики для Троцкого монастыря Почаевской лавры и для церкви в селе Пахомовка Киевской области.

"Каждое настоящее произведение искусства говорит само за себя и несет большой флаг стремление духа к высшей красоте и поэтому ни в каких других целей не нуждается, потому что излучение красоты является венцом культуры", - писал Рерих.

Художник занимался изучением общего культурного наследия между Западной и Восточной культурами.

Во время Великой Отечественной войны Николай Рерих открыто выступал за защиту Родины и победу СССР. Антисоветские эмигрантские круги восприняли это негативно. В газетах появлялись статьи о том, что всемирно известная научная экспедиция супругов Рерихов в Гималаи является военным походом, организованным советской разведкой. Его подозревали в связи с масонами.

"Люди делятся на тех, кто осуждает и тех, кто творит", - говорил Рерих.

В последние годы он проживал в Индии.

В долине Кулу, на месте погребального костра, был установлен большой прямоугольный камень, на котором высечена надпись: "15 декабря 1947 здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха - великого русского друга Индии. Пусть будет мир".

Под угрозой в музее города Горловки Донецкой области оказались картины Николая Рериха. Российский художник и философ много путешествовал, похоронен в Индии. В начале ХХ в. работал в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 245055
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 136640
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 67149
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 27748
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 26046
История
Выйдет на украинском книга об американском свидетеле Голодомора
Выйдет на украинском книга об американском свидетеле Голодомора Просмотров: 99
Расшифровали проклятие, которому 1,5 тыс. лет
Расшифровали проклятие, которому 1,5 тыс. лет Просмотров: 765
В лесу нашли неизвестные документы УПА
В лесу нашли неизвестные документы УПА Просмотров: 513
Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет
Раскопали женское украшение, которому более 4 тыс. лет Просмотров: 3096
"Считали, что Львов - растратчик национализма", - рассказали о львовских хиппи
"Считали, что Львов - растратчик национализма", - рассказали о львовских хиппи
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
7
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Легализация оружия, наркотиков и проституции: новый глава полиции рассказал о своем отношении
Голосов: 2261
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua