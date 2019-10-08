Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Николай Рерих родился 145 лет назад в Петербурге. Фото: photo-lviv.in.ua

9 октября 145 лет назад в Петербурге родился Николай Рерих - художник, писатель, историк, археолог и философ с мировым именем. Совершил самую масштабную экспедицию ХХ века. Прошел через Монголию, Индию, Тибет, России и труднодоступные районы Азии, где еще не бывали европейцы или американцы. Преодолел более 8 горных хребтов высотой 5500 м каждый и более 10 тыс. км.

"Среди монотонности обыденности лишь некоторые чувствуют реальность Космоса. Лишь немногие умеют преодолеть серого дракона повседневности. Сознание человечества настолько насыщено пылью обычности, что необходимо пробить эту стену ", - писал Рерих.

В Петербурге закончил гимназию. Затем юридический факультет университета и параллельно Академию искусств в классе профессора Архипа Куинджи. Творческое становление происходило под влиянием Тараса Шевченко, Николая Гоголя и Николая Костомарова. "Кобзарь" был настольной книгой.

"Одно условие существует для всего человечества - общий язык сердца, и, обладая этим языком, вы разрушаете все непонимание, потому что вы действуете с полной искренностью", - писал Рерих.

Вместе с женой Еленой Рерих создал более 7 тыс. полотен и написал 12 книг по философии "Живая этика".

"Есть два вида знания: одно - словами выражается, другое - точное, что понимается духом, но не вложено в слова. Даже нельзя объяснить словами, как это понимание происходит, но оно действительно замечательное ", - говорил Рерих.

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Он организовал Институт Гималайских исследований в индийском городе Кулу и культурные учреждения в Европе и Америке. С успехом проводил выставки своих работ в США, России, Скандинавских странах Европы и в Индии. В Нью-Йорке в 1921 году создали музей Рериха.

Он много путешествовал по Украине. Увлекался языком и культурой. "Я не знаю таких певчих и музыкальных народов, как украинский и прибалтийский" - писал он.

Рерих выполнил эскизы для мозаики для Троцкого монастыря Почаевской лавры и для церкви в селе Пахомовка Киевской области.

"Каждое настоящее произведение искусства говорит само за себя и несет большой флаг стремление духа к высшей красоте и поэтому ни в каких других целей не нуждается, потому что излучение красоты является венцом культуры", - писал Рерих.

Художник занимался изучением общего культурного наследия между Западной и Восточной культурами.

Во время Великой Отечественной войны Николай Рерих открыто выступал за защиту Родины и победу СССР. Антисоветские эмигрантские круги восприняли это негативно. В газетах появлялись статьи о том, что всемирно известная научная экспедиция супругов Рерихов в Гималаи является военным походом, организованным советской разведкой. Его подозревали в связи с масонами.

"Люди делятся на тех, кто осуждает и тех, кто творит", - говорил Рерих.

В последние годы он проживал в Индии.

В долине Кулу, на месте погребального костра, был установлен большой прямоугольный камень, на котором высечена надпись: "15 декабря 1947 здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха - великого русского друга Индии. Пусть будет мир".

Под угрозой в музее города Горловки Донецкой области оказались картины Николая Рериха. Российский художник и философ много путешествовал, похоронен в Индии. В начале ХХ в. работал в Украине.