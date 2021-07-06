Редкую икону хотели вывезти из Украины под видом кухонной доски

 
Ексклюзивы
1/5
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
Просмотров: 486
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 180
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 549
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2376
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 1017
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3717
Фото
Все фото
16
3
8
13
3
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Базары, традиционная одежна и пленные партизанки - как жила Украина под немецкой оккупацией
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
На Донбассе освободили два города
На Донбассе освободили два города
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
Женщины на набережной и ярмарка в центре - уникальные фото послевоенного Киева
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Видео
Все видео
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
В поле на Черкасчине откопали древние амулеты из Египта
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 180
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2331
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 225
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
06 июля 2021
Просмотров: 27
Чемпіон пресконференцій
У листопаді 2009-го у конференц-зал київського стадіону імені Лобановського, попри епідемію свинячого грипу, набилося більше людей, ніж приходили на ...
вторник, 06 июля 2021 17:57

Редкую икону хотели вывезти из Украины под видом кухонной доски

  Комментировать

Редкую и ценную украинскую икону пытались переслать по почте в США. Этого не дали сделать таможенники.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась использованная кухонная доска. На самом же деле таможенники увидели деревянную икону с признаками старины, информирует в Facebook Киевская таможня.

Автор: facebook.com/KYIVcustomsUA/
  Редкую икону XIX в. пытались переслать в США под видом кухонной доски
Редкую икону XIX в. пытались переслать в США под видом кухонной доски

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крестики, перстни, топоры - коллекцию археологических находок из Украины задержали в Сербии

На место прибыли эксперты Национального музея истории Украины. Установили, что это Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)". Несмотря на некоторые повреждения, она имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Написанная в XIX в. иконописцем с левобережной Украины, вероятно, с Черниговщины.

Такие предметы можно вывозить за границу только с целью экспонирования после проведения реставрационных работ. Отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля. Относительно этого составили протокол о нарушении таможенных правил, а саму икону изъяли.

В марте 2021 года контрабандисты пытались вывезти из Украины в Евросоюз исторические ценности стоимостью почти 1 млн долларов.

Во время обыска у них нашли доспехи, 21 единицу холодного оружия, в частности античного, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и множество старинных предметов быта.

Они отправляли антиквариат иностранным клиентам через сервисы международной почтовой связи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редкую икону хотели вывезти из Украины под видом кухонной доски». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Реформатора церкви сожгли заживо

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42591
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19773
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 14976
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11619
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 11178
История
Есть два способа гадать на Ивана Купала
Есть два способа гадать на Ивана Купала Просмотров: 171
Прыгать через купальский костер без юбки не допустимо - этнолог
Прыгать через купальский костер без юбки не допустимо - этнолог
 Просмотров: 450
Facebook удалил аккаунт украинки за пост о зверствах НКВД
Facebook удалил аккаунт украинки за пост о зверствах НКВД Просмотров: 1332
Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага
Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага
 1 Просмотров: 711
Реформатора церкви сожгли заживо
Реформатора церкви сожгли заживо
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
13
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 227
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть