Редкую икону хотели вывезти из Украины под видом кухонной доски

Редкую и ценную украинскую икону пытались переслать по почте в США. Этого не дали сделать таможенники.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась использованная кухонная доска. На самом же деле таможенники увидели деревянную икону с признаками старины, информирует в Facebook Киевская таможня.

Автор: facebook.com/KYIVcustomsUA/ Редкую икону XIX в. пытались переслать в США под видом кухонной доски

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На место прибыли эксперты Национального музея истории Украины. Установили, что это Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)". Несмотря на некоторые повреждения, она имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Написанная в XIX в. иконописцем с левобережной Украины, вероятно, с Черниговщины.

Такие предметы можно вывозить за границу только с целью экспонирования после проведения реставрационных работ. Отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля. Относительно этого составили протокол о нарушении таможенных правил, а саму икону изъяли.

В марте 2021 года контрабандисты пытались вывезти из Украины в Евросоюз исторические ценности стоимостью почти 1 млн долларов. Во время обыска у них нашли доспехи, 21 единицу холодного оружия, в частности античного, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси и множество старинных предметов быта. Они отправляли антиквариат иностранным клиентам через сервисы международной почтовой связи.