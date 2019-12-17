В 1940 году харьковские ученые разработали проект атомной бомбы. Фото: politikus.ru

17 декабря 1946 отдел изобретательства Министерства Вооруженных Сил СССР издал авторские свидетельства сотрудникам Харьковского физико-технического института АН УССР Виктору Маслову и Владимиру Шпинелю.

Их труд "Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества" была запрещен для публикации. Она впервые описывали схему взрыва атомной бомбы.

Физики в 1940 году предложили с помощью обычной взрывчатки силой взрывной волны сжимать урановую смесь. За счет этого создается критическая масса и происходит атомный взрыв.

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В руководстве СССР отказались рассматривать изобретение Маслова и Шпинеля. Заявили, что он не соответствует экспериментальным данным.

Маслов погиб во Второй мировой. После войны Шпинелю выдали авторское свидетельство на бомбу.

16 сентября 1961 СССР на острове Новая Земля взорвал "Царь бомбу" - одна из самых мощных в истории человечества бомб. "Царь бомба" стала первой и единственной испытанной водородной бомбой. Ее мощность составила 58 мегатонн.