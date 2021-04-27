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вторник, 27 апреля 2021 10:56

Расстреляли украинского командира

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Расстреляли украинского командира
Якова Щирицу казнили по доносу Фото: ua.openlist.wiki

27 апреля 1929 года в Черкассах чекисты расстреляли холодноярского атамана 42-летнего Якова Щирицу - "Мамая". О его прошлой антисоветской деятельности в советские карательные органы сообщила первая жена.

Яков Щирица родился в 1887-м на Черкащине. К началу Первой мировой войны работал сельским учителем. В 1917-м закончил Киевскую военную школу со званием прапорщика. Участвовал в украинизации армии. Присоединился к украинской партии социалистов-революционеров.

В 1919 году, во время наступления "белых" войск Антона Деникина, ушел в подполье. Возглавил отряды самообороны нескольких сел Чигиринского уезда, названные Белоярским полком - всего до 150 повстанцев. Имели желто-голубое знамя с надписью: "Пусть живет Украина". Боролись с деникинцами, затем с большевиками и отрядами анархо-коммуниста Свирида Коцура. Щирица стал одним из атаманов Холодноярской республики. В 1921-м объединился с отрядами атаманов Мефодия Голика-Железняка и Герасима Несторенко-Орла.

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В те же года чекисты планировали ликвидировать Холодный Яр. Подготовили спецоперацию, сущностью которой стала "амнистия". Ее обещали предоставить всем повстанцами и атаманам, которые сдадутся добровольно. Часть согласилась и сдалась большевикам в селе Жаботин. По одной из версий, среди них был и Щирица. По другой, ему удалось подделать документы и легализоваться в Советской Украине. Ведь многих атаманов казнили уже в конце 1921 года.

В мирные времена Щирица учился на историческом факультете Екатеринославского института народного образования. Затем преподавал в Днепропетровском землеустроительном техникуме. На этой должности и был арестован по доносу бывшей жены.

В Шевченковском окрсуде Щирицу назвали виновным в организации повстанческого движения против советской власти. Назначили высшую меру наказания без конфискации имущества. Перед расстрелом Щирица сказал:

"Доживете, поздравьте от меня свободную Родину. Для нее, несвободной, я сделал что смог".

Холодноярскую республику большевики ликвидировали в 1922 году. Этому способствовали победа над белогвардейцами, махновцами и завершение войны с поляками. Последних атаманов и казаков арестовали в сентябре. Чекисты заманили их на псевдосборы в Звенигороде, на которых якобы должны были обсуждать организацию всеукраинского антибольшевистского восстания.

2 февраля 1923 года чрезвычайная сессия Киевского губернского революционного трибунала приговорила повстанцев, а также старшин армии УНР, сотников Сечевых стрельцов, к расстрелу с конфискацией имущества. Не желая покорно ожидать смерти, все решили что будут сопротивляться при любой возможности.

9 февраля 1923-го в Лукьяновской тюрьме Киеве началось восстание узников с Холодного Яра. Они захватили оружие и 4 ч. отбивались от чекистов и солдат.

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Дата
27
апреля

Расстреляли украинского командира

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