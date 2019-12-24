Расстрел диктаторов показывали по телевидению

Приговор диктаторам сразу был приведен в исполнение и транслировался по всем каналам телевидения. фото: istpravda

Чрезвычайный военный трибунал Румынии 25 декабря 1989 года приговорил к смертной казни генерального секретаря румынской компартии и президента Румынии Николае Чаушеску и первого вице-премьера Румынии Елену Чаушеску. За 10 минут их расстреляли на военной базе Тырговиште.

К концу 80-х годов практически все социалистические страны переживали глубокий социально-экономический кризис. В Румынии поводом к началу революции стала попытка смещения, а затем депортации из страны диссидента венгерского происхождения пастора Ласло Текеша. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня митингующих погибло.

Началась революция. Всего в ходе революции погибло 1104 человека. Диктатор Николае Чаушеску, который был 24 лет у власти, отдал приказ стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. Однако скоро армия перешли на сторону протестующих.

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Диктатору вместе с женой удалось на вертолете оставить Бухарест. Власть перешла к Фронту национального спасения. В ночь на 23 декабря румынского президента и его жену задержали и отдали под суд. Прокурор обвинил Чаушеску в "геноциде, повлекший 60 000 человеческих жертв", подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против собственного народа, попытке побега из страны с присвоенными деньгами.

Чаушеску привозят на суд в бронетранспортере, свидетельствуют состояние их здоровья, зачитывают приговор, связывают им руки. Расстрельная команда сформированная из десантников-добровольцев. Приговор сразу же был приведен в исполнение и транслировался по всем каналам телевидения. По словам руководства ФНС, смертный приговор диктатору и демонстрация расстрела по телевидению спасли жизни десяткам тысячам румын.

Верховная Рада УССР 23 октября 1990 проголосовала за отставку премьер-министра Виталия Масола. За 6 дней он уйдет в отставку.