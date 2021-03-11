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пятница, 12 марта 2021 01:13

Расшифровали надпись на амулете, который защищал от злых духов

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Расшифровали надпись на амулете, который защищал от злых духов
Амулет сделали в виде свитка из свинца. Фото: Heritage Art

Археологи расшифровали на древнем амулете заклятие от злых духов.

1,6 тыс. лет назад адепты гностической религии Манди написали заклинания на свинцовом амулете на древнем языке, сообщает Live Science.

Представители этой религии живут на юге Ирака и Ирана. Они верят в древних библейских пророков, но отрицают христианство и ислам. По мнению многих ученых, религия Манди могла возникнуть из слияния гностических сект Вавилонии с группами учеников Иоанна Крестителя. Гностиками называют представителей многочисленных позднеантичных религиозных течений, которые использовали мотивы из Ветхого Завета, восточной мифологии и раннехристианских учений.

Открытие рассказывает больше о религии Манди. Расшифровка текста показала, что амулет предназначался для защиты человека по имени Абби от потусторонних кровопийц и демонов.

"Во имя жизни, пусть будет здоровье духа и души Абби, сына Махуа", - говорится в тексте на амулете.

Текст призывает Габриэля, который является "ангелом богов", "бросить, связать, поразить, убить и сковать демона". Он призывает Гавриила противостоять "духам, которые едят плоть и пьют кровь Абби".

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"Амулет имеет длину около 20,3 см и ширину 4,4 см. На нем находятся 62 строки текста", - сообщил профессор религии в Центральном колледже в Данвилле Том Макколлоу.

Сотрудники колледжа приобрели несколько амулетов у коллекционера в 2000 году за $ 5 тыс. Продавец сказал, что амулеты купили члены его семьи в Иерусалиме в 1950-х годах.

В пустыне Негев в Израиле 11-летний мальчик Цви Бен-Давид нашел древний амулет в виде полуобнаженной женщины со сложенными на груди руками и платком на голове. Он сделал находку во время семейной поездки в поселок Нахаль ха-Восор на юге Израиля.

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