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четверг, 12 сентября 2019 23:13

Раскопали улицы столицы древнего царства

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Раскопали улицы столицы древнего царства
В Турции раскапывают древний город. Фото: ngorod.net

В районе Богазкале турецкой провинции Чорум раскопали район древнего Хеттского царства Хатусы.

"В этом году мы ведем работы в новом открытом районе, известном как "нижний город", - рассказал руководитель раскопок доцент Немецкого института археологии доктор Андреас Шахнер, сообщают Regnum.

Раскопки Хатусы продолжаются уже 113 лет. В 2019 году вместе с раскопками занялись реставрацией.

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"В основном мы работаем над раскопками зданий. Мы изучаем архитектуру, относящуюся к временам ассирийских торговых колоний, пережившую пожары. Этот период, предшествовавший хеттам, не был должным образом изучен в Хатусе. Во время раскопок у нас есть возможность своими глазами увидеть быт людей той эпохи, отстоящей от нашей на 3,5−4 тыс. лет", - говорит доктор.

Археологи показали новые находки в замке в Каменце-Подольском Хмельницкой обл. В хозяйственной яме позднего этапа чернолесской культуры нашли целый сосуд, сообщает городской совет Каменца-Подольского.

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