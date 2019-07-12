Раскопали украинскую церковь XII века

На Львовщине нашли древнюю церковь. Фото: "5 канал"

На Львовщине археологи нашли церковь княжеских времен.

Храм XII века обнаружили на территории Малого городища в городе Буск, сообщает "5 канал".

Церковь 4 года искали археологи. Они вели раскопки на территории Малого городища. На этом месте обнаружили захоронение первых в Западной Украине христиан.

"Можно утверждать, что на этом месте стояла первая бузская церковь. Потому что и прицерковное кладбище, и целая коллекция специальных гвоздей для дерева, и керамическая плитка - оно все говорит, что здесь была церковь", - уверяет археолог Петр Довгань.

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Сооружение церкви связывают с правлением первого Бугского князя Давида Игоревича.

"Мы нашли элементы пола. С хорошей поливьяной плиткой разных цветов. Коричневого, зеленого и желтого цвета. Церковь была приземленной, очевидно была бастионного типа, подобной на маленький замочк. В случае опасности она должна приютить жителей", - рассказывает краевед Иван Цихоцкий.

Во время раскопок в центре Чернигова нашли детское захоронение времен Киевской Руси. Об этом сообщил глава проекта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.