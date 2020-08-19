Раскопали игрушки, которым 3,5 тысячи лет

Археологи обнаружили 2 маленькие статуэтки свиней возрастом 3,5 тыс. лет на горе Зиндрам у поселка Машковице на юге Польши. Могли быть игрушками или культовыми предметами.

Их нашли внутри остатков одного из человеческих жилищ. Когда-то на том месте располагалось древнее поселение, окруженное большой каменной стеной, сообщает The History Blog.

Автор: Grzegorz Momot В Польше нашли древние статуэтки в виде свиней.

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Фигурки имеют длину в несколько сантиметров, а их мягкий зеленый цвет с розовыми оттенками делает их еще более похожими на свиней. Хотя предметы и нашли внутри одного дома, их стиль несколько отличается, что может указывать на изготовление разными людьми.

Исследователи отмечают, что функция этих фигурок пока не понятна. Возможно, были детскими игрушками или обрядовыми предметами. Не исключают, что их использовали во время рассказывания истории, имевшей особое значение для тогдашних людей.

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