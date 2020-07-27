На территории древнего городища нашли фигурку бога торговли

На раскопе городища Картал у современного с. Орловка в Ренийском р-не Одесской обл. обнаружили терракотовые статуэтку древнего божества.

Статуэтка изображает древнего бога торговли. Греки называли его Гермесом, а римляне - Меркурием, сообщает "Думская".

Как сообщили в Археологическом музее, уникальность находки в том, что изображение божества античного пантеона нашлось на территории варварской периферии, к которому относился Катрал

Во времена Древнего Рима Катрал был варварской периферией. Это делает находку уникальной.

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"Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранения - редкая находка даже в больших античных центрах Северного Причерноморья", - отмечают участники раскопок.

Во время раскопок также обнаружили несколько захоронений на территории могильника городища. Это могилы времен черняховской культуры и позднего античного периода.

Автор: "Думская" В Одесской области нашли фигурку Гермеса

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