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вторник, 21 января 2020 23:07

Раскопали древний магазин вина и масла

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Раскопали древний магазин вина и масла
Стол использовали для измерения жидкости. Фото: FayerWayer

В Иерусалиме нашли древний измерительный стол. Он использовался на ярмарках для измерения и розлива жидкостей.

Стол использовали около 2 тыс. лет назад, сказал археолог Ари Леви, передает opinionua.com.

На столе измеряли такие жидкости, как вино или оливковое масло. Стол принадлежал хозяину рынка. Он гарантировал, что жидкости измерили равномерными порциями и теперь ими можно торговать.

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В столе были сделаны специальные углубления. Это различные мерные емкости, куда заливалась жидкость. Они помогали продавцам придерживаться единых стандартов в измерении жидкостей.

Археологи обнаружили 1200-летнюю "копилку" гончара в городе Явное, Израиль. Внутри были 7 редких золотых монет.

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