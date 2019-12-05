Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями

Фото: galinfo.com.ua

При строительстве нового университетского корпуса в британском Кентербери археологи обнаружили скелет англосаксонской женщины и драгоценности.

Ученые датировали это захоронение 580 - 600 годами. Похороненной женщине было около 26 лет, сообщает galinfo.com.ua.

В захоронении нашли серебряную брошь с инкрустированными гранатами. Исследователи считают, что эти гранаты привезли из Шри-Ланки. Такие броши изготавливали в Восточном Кенте на заказ королевской династии. Вероятно, женщина принадлежала к знатному роду и была приближенной к королю Кента Этельберту I и его жене.

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Женщина носила ожерелье из янтаря и стекла, пояс с пряжкой из медного сплава и медный браслет. При себе имела железный нож.

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