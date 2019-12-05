 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 144
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3996
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6615
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19584
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6327
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3142
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
10
20
20
3
Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями
Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями
Опубликовали раритетные фотографии Львова
Опубликовали раритетные фотографии Львова
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
Министры, военные, поэты: чехи выложили в сеть анкеты украинцев, выехавших в 1920-х
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Какими были Карпаты в начале ХХ века - подборка фото
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Нашли древнюю гробницу шахтеров
Видео
Все видео
Вынесли приговор украинскому командиру
Вынесли приговор украинскому командиру
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6615
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2016
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2367
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6327
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 99
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
четверг, 05 декабря 2019 23:13

Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями
6

  Комментировать

В Англии нашли древнее захоронение
Фото: galinfo.com.ua
В Англии нашли древнее захоронение
В Англии нашли древнее захоронение
В Англии нашли древнее захоронение
В Англии нашли древнее захоронение

При строительстве нового университетского корпуса в британском Кентербери археологи обнаружили скелет англосаксонской женщины и драгоценности.

Ученые датировали это захоронение 580 - 600 годами. Похороненной женщине было около 26 лет, сообщает galinfo.com.ua.

В захоронении нашли серебряную брошь с инкрустированными гранатами. Исследователи считают, что эти гранаты привезли из Шри-Ланки. Такие броши изготавливали в Восточном Кенте на заказ королевской династии. Вероятно, женщина принадлежала к знатному роду и была приближенной к королю Кента Этельберту I и его жене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали алтарь с фаллическим символом

Женщина носила ожерелье из янтаря и стекла, пояс с пряжкой из медного сплава и медный браслет. При себе имела железный нож.

Неизвестный памятник бронзового века в виде круга нашли в лесу Дина, графство Глостершир, Англия. Обнаружить ее удалось с помощью лазерного сканирования с самолета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раскопали древнее захоронение женщины с драгоценностями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 26433
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10692
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 10206
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8398
&quot;Это разрыв&quot;: Тина Кароль показала секс в откровенном боди
"Это разрыв": Тина Кароль показала секс в откровенном боди Просмотров: 7830
История
Опубликовали раритетные фотографии Львова
Опубликовали раритетные фотографии Львова
10
 Просмотров: 1971
Взялись снимать фильм о выселении украинцев из Польши
Взялись снимать фильм о выселении украинцев из Польши Просмотров: 243
"Научились писать, чтобы вести бизнес" - раскопали таблички с конвертами, которым по 5 тыс. лет
"Научились писать, чтобы вести бизнес" - раскопали таблички с конвертами, которым по 5 тыс. лет Просмотров: 180
Москва поддержала создание народной республики в Польше
Москва поддержала создание народной республики в Польше
 Просмотров: 2835
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
 3 Просмотров: 2916
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
5
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
4
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 636
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua