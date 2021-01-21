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пятница, 22 января 2021 06:05

Рада провозгласила независимость

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На закрытом заседании Центральной Рады в здании Педагогического музея в Киеве 22 января 1918 утвердили IV Универсал. Он провозгласил Украину независимым государством.

Автор: wikimedia.org
  22 января 1918-го Центральная Рада приняла IV универсал
22 января 1918-го Центральная Рада приняла IV универсал

Рада собралась в марте 1917-го из представителей украинских партий, научных и общественных организаций. Руководителем избрали лидера Общества украинских прогрессистов 51-летнего профессора истории Михаила Грушевского. 19 апреля 1917 года Всеукраинский национальный конгресс, признал Центральную Раду общеукраинской организацией.

23 июня 1917-го Центральная Рада приняла I Универсал, которым объявила о готовности взять на себя государственные функции на территории Украины, и перед Временным правительством в Петрограде потребовала предоставить ей автономию в рамках федеративной России.

Достигнутые договоренности были сформулированы во II Универсале, произнесенном 16 июля 1917 года, а после свержения большевиками Временного правительства Российской Республики Центральная Рада 20 ноября 1917-го своим III-м универсалом провозгласила создание Украинской Народной Республики.

17 декабря 1917 года Центральная Рада получила правительственную телеграмму из Петрограда в которой большевистские лидеры России отметили, что Совнарком "признает Украинскую Народную Республику, ее право вполне отделиться от России сейчас же, без ограничения и безусловно". В то же время выдвигали ультимативные требования пропустить большевистские войска на южный фронт для борьбы с Калединым, не пропускать белогвардейские войска, движущиеся на Дон и Урал и прекратить разоружение советских войск и Красной гвардии.

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Этот ультиматум съезд Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов 17-18 декабря в Киеве отверг. Россия бросила против УНР отряды красноармейцев во главе с Владимиром Антоновым-Овсеенко, Александром Егоровым и Михаилом Муравьевым. Они действовали под флагом образованной 25 декабря на пробольшевистски Всеукраинском съезде советов в Харькове советской Украинской Народной Республики.

В январе 1918 года началось наступление красных войск на Киев. Поэтому Малая Рада Центральной Рады утвердила IV Универсал.

"Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельной, ни от кого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа", - говорилось в нем.

Универсал поручал правительству завершить переговоры с Центральными государствами и заключить с ними мир.

Большевики открыли Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в доме Дворянского собрания Харькова 24 декабря 1917 года. Через сутки провозгласили о создании Украинской Народной Республики Советов - Советской Украины.

В Харьков решили ехать после неудачной попытки провести подобный съезд в Киеве. Хотели законно свергнуть Центральную Раду и захватить власть, но большинство делегатов киевского съезда поддержали именно украинский политический орган.

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Дата
22
января

Рада провозгласила независимость

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