На съезде советов в Харькове говорили о противостоянии с Киевом

Большевики бежали из Киева в Харьков и провели так называемый Первый Всеукраинский съезд советов, на котором провозгласили Советскую Украину Иллюстрация: calenday.org

Большевики открыли Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в доме Дворянского собрания Харькова 24 декабря 1917 года. Через сутки провозгласили о создании Украинской Народной Республики Советов - Советской Украины.

В Харьков решили ехать после неудачной попытки провести подобный съезд в Киеве. Хотели законно свергнуть Центральную Раду и захватить власть, но большинство делегатов киевского съезда поддержали именно украинский политический орган.

Харьков считали оптимальным, ведь 21 декабря началась советско-украинская война, а уже 22 декабря красногвардейцы под командованием большевика Владимира Антонова-Овсеенка разоружили украинские части и захватили город. В тот же день начался 3-й съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Киевские изгои присоединились к нему и вместе провозгласили себя так называемым 1-м Всеукраинским съездом советов, отрицая легитимность предыдущего. При этом сами представляли менее трети советов.

На съезде говорили о самоопределении Украины, Донецкого и Криворожского бассейнов и об организации власти. Провозгласили власть советов единственной, способной обеспечить "волеизъявление населения". Назвали Центральную Раду нелегитимной.

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Кульминацией стало провозглашение советской УНР как федеративной части Российской Республики и создание Центрального исполнительного комитета советов Украины. Большевики признали недействительными все распоряжения Центральной Рады и Генерального секретариата, но действующими декреты и распоряжения российского Совнаркома. Готовили манифест, в котором стремились известить население Украины о решении съезда.

Уже 27 декабря в противовес Генеральному секретариату УНР создадут Народный секретариат - 1-е советское правительство Украины.

Во всем этом российские большевики видели только возможность оправдать и узаконить военную агрессию против УНР, ведь все выглядело как внутренняя борьба. При этом некоторые украинские большевики поддерживали военные действия, а вскоре и все военные преступления россиян.

18 декабря 1917 года в Киеве, в зале купеческого собрания, проходил Всеукраинский съезд советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Большевики пытались отстранить от власти Центральную Раду. Съезд созвали по их инициативе 17 декабря. На него прибыли около 2 тыс. делегатов. Большевики попытались захватить голосование, но председателем съезда избрали эсера Аркадия Степаненка, а почетным председателем Михаила Грушевского. Тогда большевики выразили недоверие ЦР, требовали переизбрания ее руководства, состава, передачи власти своим советам. В конце-концов, большинство делегатов выразили Центральной Раде полное доверие и поддержку. Ответ Генерального секретариата УНР на Ультиматум Совнаркома признали достойным. Разъяренные большевики покинули съезд.