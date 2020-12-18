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пятница, 18 декабря 2020 12:36

Партийный съезд выразил недоверие власти

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Партийный съезд выразил недоверие власти
17 декабря 1917 года большевики созвали Всеукраинский съезд советов в Киеве. На нем большинство делегатов выразили доверие Центарльной Раде Фото: cultural.avro.org.ua

18 декабря 1917 года в Киеве, в зале купеческого собрания, проходил Всеукраинский съезд советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Большевики пытались отстранить от власти Центральную Раду.

Съезд созвали по их инициативе 17 декабря. На него прибыли около 2 тыс. делегатов. Большевики попытались захватить голосование, но председателем съезда избрали эсера Аркадия Степаненко, а почетным председателем Михаила Грушевского. Тогда большевики выразили недоверие ЦР, требовали переизбрания ее руководства, состава, передачи власти своим советам.

Политики и военные взялись за обсуждение, но, несмотря на надежды большевиков, критиковали не Раду, а российский Совнарком, лидеры которого накануне направили в Украину манифест с ультимативными требованиями и угрожали войной.

Генеральный секретарь военных дел Симон Петлюра заявил с трибуны, что россияне активно готовят военный поход на Украинскую Народную Республику. Грушевский подчеркнул, что Центральная Рада выработала проект самой демократической в мире конституции, а его речь сопровождалась шумными аплодисментами.

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В конце-концов, большинство делегатов выразили Центральной Раде полное доверие и поддержку. Ответ Генерального Секретариата УНР на Ультиматум Совнаркома признали достойным.

Разъяренные большевики покинули съезд 19 декабря и отправились в оккупированный Харьков, где проходил III съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Через 5 суток они объединятся с его делегатами, объявят собрание первым Всеукраинским съездом советов и провозгласят образование Украинской Народной Республики Советов - фактически, Советской Украины.

В противовес Генеральному Секретариату УНР заработает большевистский марионеточный Народный Секретариат. На Украину будут распространяться все декреты Советской России. Начнется первая советско-украинская война.

Историк Михаил Грушевский провел свое первое заседание, как председатель Центральной Рады 28 марта 1917-го. Состоялось в зале педагогического музея - ныне Киевского городского дома учителя.

На нем заместителем председателя избрали педагога Владимира Науменко, но тот отказался и сложил полномочия. Уверял, что не хочет заниматься политикой. Тогда товарищами председателя утвердили историков Дмитрия Антоновича и Дмитрия Дорошенко.

Вскоре представители УЦР решили поднять украинский флаг на здании городской думы и обсудили план манифестации с национальными требованиями на 1 апреля.

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Дата
18
декабря

Партийный съезд выразил недоверие власти

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