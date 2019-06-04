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вторник, 04 июня 2019 12:07

Работников Музея украинской революции не впускают на работу

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Персонал Киевского городского дома учителя обесточил экспозиционный зал Музея украинской революции 1917-1921-х. Здание закрыто на ремонт. Работников музея не пускает охрана.

Автор: fakty.ua
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Экспонаты музея оказались под угрозой похищения или уничтожения. Среди них: личные вещи деятелей Украинской революции. Также оригиналы универсалов Украинской Центральной Рады, коллекции карт Украины, редкие ордена и банкноты, сообщает "Историческая правда".

Часть экспонатов передана на хранение в фонды Национального музея истории Украины. Судьба музея остается неопределенной.

В Киевском городском доме учителя планируют кабинет превратить в туалет. В 1917-м в той комнате работал председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский. Теперь под видом реконструкции здание Центральной Рады планируют закрыть, полностью уничтожив его внутреннее наполнение

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