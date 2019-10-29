Рабочим платили пол доллара в час

В горной породе высекли лицо четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Фото: pikabu

Четырнадцать лет продолжалось строительство крупнейшего памятника мира на горе Рашмор в США. 31 октября 1941 года строительство на горе Рашмор завершили.

Гора находится возле города Кистоун в Южной Дакоте. В 1923 году 54-летний историк Доан Робинсон предложил властям сделать гигантский памятник, чтобы привлечь посетителей в отдаленную местность в Дакоте. Президент и Конгресс США приняли проект и дали средства.

400 шахтеров, скалолазов и скульпторов, вооруженных отбойными молотками, зубилами и динамитом работали каждый день. Скалу сначала подрывали взрывчаткой, а затем дополняли работу отбойными молотками и кувалдами. Чтобы добраться до вершины памятника, рабочим приходилось подниматься по 506 ступеням.

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На строительство скульптур президентов правительство выделило 5000 долларов. Рабочим платили от $0,45 до $0,75 в час.

В горной породе высекли лицо четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. 31 октября 1941 строительство было завершено.

Принятая 19-я поправка к Конституции США 26 августа 1920 годжа закрепляла за женщинами право голосовать. В США этот день называют Днем равноправия женщин.