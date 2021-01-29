Пулемётчицы, авиаторы, снайперы - чем занимались женщины во время Второй мировой войны

Фото: lebonbuzz.net

Во времена Второй мировой войны женщины вместе с мужчинами стояли на защите государства от захватчиков.

Они работали в госпиталях, участвовали в полномасштабных боевых действиях и входили в партизанские отряды.

Кроме того, женщины заменили мужчин на заводах, фабриках, полях и производстве.

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Летчицы, танкистки, разведчицы, партизанки, водители автомашин и тракторов, телефонистки, пулемётчицы, кладовщицы, библиотекари, кухарки, врачи и медсестры - это не весь перечень того, что выполняли женщины. Они также воевали и убивали, рыли окопы, работали на лесозаготовках, в шахтах, тушили пожары, выращивали урожаи на уровне с мужчинами.

На фото есть американки, канадки, британки, женщины с Красной армии, Индии, Польши.

Общая численность женщин, которые принимали участие в боевых действиях составляла около 8 млн, а более 150 тыс. женщин были награждены боевыми орденами и медалями.