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воскресенье, 05 декабря 2021 08:20

Провозгласили республику лемков

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Провозгласили республику лемков
Делегаты приняли, что единственным разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является присоединение "республики" к России.

Русская Народная Республика Лемков была провозглашена в поселке Флоринцы - теперь Новосондецкого уезда в Польше 5 декабря 1918-го. Новое государственное образование продержалось два года.

После ликвидации Австро-Венгерской империи, в западной Лемковщине состоялись народные вича. Избранные на них советы объединились в Верховный Лемковский Союз в Горлицах. Политически они придерживались "русинской" антиукраинской ориентации. Усиливали ее православные священники-москвофилы.

Делегаты приняли, что единственным разумным и полезным для русинского народа западных Карпат является объединение пространств от Сянока до Попрада в единой Русской республике. После дискуссий большинством голосов было принято присоединение "республики" к России и выступили против объединения с Западноукраинской Народной Республикой. "Не хотим быть ни с поляками, ни с мадьярами, ни с габсбургскими украинцами". – заявили они.

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Создали временное правительство во главе с адвокатом Ярославом Качмачиком. Завели собственную печать с надписью "Русская Народная Республика". Из России стали поступать средства на развитие молодого государства. Поляки стремились использовать ее против украинцев.

12 марта 1920-го польские войска заняли территорию Лемко-Русинской Республики и ликвидировали республику. Ее лидеры были арестованы и предстали перед польским судом.

Ярослава Качмарчика арестовали поляки. Деятелей Лемковской республики польские власти обвинили в государственной измене, но процесс закончился их оправданием. Защита доказала, что они никогда не были гражданами Польши.

В Ивано-Франковске 26 мая 1990-го состоялся 1-й Всеукраинский крупный учредительный сбор Союза независимой украинской молодежи (СНУМ-СУМ). Среди 220 делегатов более ста человек были в возрасте до 18 лет. Участники высказались за усиление работы в среде студенческой и рабочей молодежи.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

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